Розмір пенсії залежить від того, які роки роботи врахує Пенсійний фонд. Закон дозволяє самостійно обрати найвигідніші п'ять років - і це може помітно збільшити щомісячну виплату.

Розмір пенсії залежить від зарплати за найкращі роки. Українці, які добре заробляли в 1990-х, можуть збільшити виплату, якщо самостійно оберуть найвигідніші п'ять років для розрахунку.

Пенсію рахують на основі індивідуального коефіцієнта заробітку. Це співвідношення вашої зарплати до середньої по країні за той самий період. Що вищий коефіцієнт, то більша виплата.

За замовчуванням Пенсійний фонд враховує зарплату за весь страховий період, починаючи з 1 липня 2000 року. Але стаття 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» дозволяє додатково врахувати будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 30 червня 2000 року включно.

Саме ці 60 місяців і є тими п'ятьма роками, які можна обрати самостійно. Якщо в 1990-х у вас була висока офіційна зарплата, ці роки можуть дати значно кращий коефіцієнт, ніж пізніші періоди.

Як підтвердити вигідні роки

Просто заявити про високу зарплату недостатньо. Потрібна довідка про заробітну плату за обрані 60 місяців, видана на основі первинних документів: відомостей, особових рахунків, наказів.

Якщо підприємство вже не працює, довідку можна отримати в архіві, куди передали документи. Дані мають підтверджуватися документально, а не лише зі слів.

Що робити, якщо ПФУ відмовив

Пенсійний фонд може не врахувати вигідні роки, якщо документи оформлені з помилками або викликають сумнів. У такому разі порядок дій такий:

подайте письмову заяву до територіального органу ПФУ та отримайте офіційну письмову відповідь;

якщо відмова безпідставна, зверніться зі скаргою до головного управління ПФУ у вашій області;

якщо і це не допомогло, рішення можна оскаржити в адміністративному суді.

Важливо: якщо розрахунок за вигідними роками дає меншу пенсію, ніж за загальним періодом, ПФУ застосує вигідніший для вас варіант. Звертатися варто лише тоді, коли старі роки справді покращують коефіцієнт.

Раніше Politeka повідомляла, перерахунок пенсії в Україні: як пенсіонеру самостійно збільшити виплату.

Також Politeka повідомляла, мінімальна пенсія після 65 років: хто отримає гарантовані 4213 гривень.