Льготу на коммунальные услуги можно оформить по фактическому месту проживания, в том числе в арендованном жилье. Для этого нужно подтвердить адрес и вовремя сообщить Пенсионный фонд о переезде.

Льгота на коммуналку для пенсионеров может оформляться и на арендованную квартиру - для этого достаточно подтвердить фактическое место проживания и сообщить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) о переезде.

Инструкция касается именно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а не жилищной субсидии. Правила и способы обращения согласованы с разъяснениями ПФУ по состоянию на 8 ноября 2026 года.

Проверьте, сохраняется ли право на льготу

Один лишь пенсионный возраст не дает всем одинакового права на льготу. Уточните в ПФУ свою категорию, документ о праве и условия: для некоторых льгот учитывают доход или место проживания.

Например, пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности, могут пользоваться льготой только при условии дальнейшего проживания в селе. Поэтому переезд может повлиять на право на помощь.

Чем подтвердить новый адрес

Для подтверждения фактического проживания по адресу, отличному от прописки, подойдет справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или договор аренды. Если таких документов нет, сообщите об этом ПФУ - местные власти могут составить акт обследования фактического проживания.

Условный пример: пенсионер с подтвержденным правом на льготу арендует квартиру и имеет договор с новым адресом. Следующий шаг - подать в ПФУ сведения о смене места проживания и договор. Для переселенца соответствующим подтверждением будет справка ВПЛ с актуальным адресом.

Как оформить льготу - пошагово

Вот шесть шагов, которые советует выполнить ПФУ после переезда.

Проверьте основание для льготы: уточните категорию, документ о праве и условия. Подтвердите новый адрес справкой ВПЛ, договором аренды или актом обследования. Сообщите о переезде в течение 30 дней, подав новое заявление для обновления данных в Реестре лиц, имеющих право на льготы. Подготовьте данные о коммунальных услугах - названия поставщиков и номера лицевых счетов по арендованной квартире. Подайте заявление через сервисный центр ПФУ, ЦНАП или портал электронных услуг ПФУ. Проверьте решение и адрес назначения льготы после рассмотрения.

При подаче заявления сообщите о прежнем адресе и уточните, какие заявления нужны в вашей ситуации. Если сведений о льготнике еще нет в реестре, может понадобиться отдельное заявление о внесении данных.

Для онлайн-подачи ПФУ предусматривает подписание документов квалифицированной электронной подписью. Понадобятся удостоверение личности, документ о праве на льготу, подтверждение адреса и данные о счетах.

Льгота связана со статусом, установленным законом, и его условиями. Жилищная субсидия - отдельный вид поддержки с другим порядком назначения. Если право на льготу после переезда утрачено, можно отдельно проверить в ПФУ возможность получения субсидии.

Ранее Politeka сообщала, льгота или субсидия на коммуналку: многодетным выгоднее 5154 грн вместо 2892.

Также Politeka сообщала, субсидия на коммуналку в Украине: в ПФУ объяснили, когда долг не станет основанием для отказа.