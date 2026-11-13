Пільгу на комунальні послуги можна оформити за фактичним місцем проживання, зокрема в орендованому житлі. Для цього потрібно підтвердити адресу та вчасно повідомити Пенсійний фонд про переїзд.

Пільга на комуналку для пенсіонерів може оформлюватися й на орендовану квартиру - для цього достатньо підтвердити фактичне місце проживання і повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) про переїзд.

Інструкція стосується саме пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а не житлової субсидії. Правила й способи звернення узгоджені з роз'ясненнями ПФУ станом на 8 листопада 2026 року.

Перевірте, чи зберігається право на пільгу

Один лише пенсійний вік не дає всім однакового права на пільгу. Уточніть у ПФУ свою категорію, документ про право та умови: для деяких пільг враховують дохід або місце проживання.

Наприклад, пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості, можуть користуватися пільгою лише за умови подальшого проживання в селі. Тож переїзд може вплинути на право на допомогу.

Чим підтвердити нову адресу

Для підтвердження фактичного проживання за адресою, відмінною від прописки, підійде довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або договір оренди. Якщо таких документів немає, повідомте про це ПФУ - місцева влада може скласти акт обстеження фактичного проживання.

Умовний приклад: пенсіонер із підтвердженим правом на пільгу орендує квартиру і має договір із новою адресою. Наступний крок - подати до ПФУ відомості про зміну місця проживання та договір. Для переселенця відповідним підтвердженням буде довідка ВПО з актуальною адресою.

Як оформити пільгу - покроково

Ось шість кроків, які радить виконати ПФУ після переїзду.

Перевірте підставу для пільги: уточніть категорію, документ про право та умови. Підтвердіть нову адресу довідкою ВПО, договором оренди або актом обстеження. Повідомте про переїзд протягом 30 днів, подавши нову заяву для оновлення даних у Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Підготуйте дані про комунальні послуги - назви постачальників та номери особових рахунків за орендованою квартирою. Подайте заяву через сервісний центр ПФУ, ЦНАП або портал електронних послуг ПФУ. Перевірте рішення та адресу призначення пільги після розгляду.

Під час подання заяви повідомте про колишню адресу та уточніть, які заяви потрібні у вашій ситуації. Якщо відомостей про пільговика ще немає в реєстрі, може знадобитися окрема заява про внесення даних.

Для онлайн-подання ПФУ передбачає підписання документів кваліфікованим електронним підписом. Знадобляться посвідчення особи, документ про право на пільгу, підтвердження адреси та дані про рахунки.

Пільга пов'язана зі статусом, встановленим законом, та його умовами. Житлова субсидія - окремий вид підтримки з іншим порядком призначення. Якщо право на пільгу після переїзду втрачено, можна окремо перевірити в ПФУ можливість отримання субсидії.

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