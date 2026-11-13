В Украине пенсионерам предусмотрено несколько видов доплат и надбавок к пенсии, но часть из них Пенсионный фонд начисляет не автоматически. Рассказываем, кто имеет право на дополнительные деньги и что для этого нужно.

Надбавки к пенсии в Украине предусмотрены сразу по нескольким основаниям, однако часть из них Пенсионный фонд начисляет не автоматически. Чтобы получить дополнительные деньги, в некоторых случаях придется лично обратиться с заявлением и справками.

Размер отдельных доплат привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, сообщает издание «На пенсии».

Содержание нетрудоспособных членов семьи

Пенсионер, который не работает, но содержит детей до 18 лет, имеет право на доплату 150 гривен на каждого ребенка.

Военным пенсионерам предусмотрена большая сумма - 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году это 1297,50 гривни на каждого такого члена семьи.

Одно условие остается неизменным: родственник, на которого оформляют доплату, не должен получать собственную пенсию или государственную социальную помощь. Если же в семье несколько пенсионеров, надбавку назначат только одному из них - по общему выбору.

Уход и проживание в горах

Пенсионеры, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут претендовать на специальную доплату. Для этого нужны заявление в Пенсионный фонд и медицинское заключение, подтверждающее необходимость ухода.

Тем, кто не менее шести месяцев подряд живет или работает в горной местности, повышают пенсию на 20% прожиточного минимума - в 2026 году это 519 гривен.

Заслуги, стаж и статус ветерана

Отдельные категории граждан могут получить повышение к пенсии за особые заслуги, реабилитацию или статус ветерана войны. Сумма зависит от конкретного статуса, наличия инвалидности и других обстоятельств.

Пенсионеры со страховым стажем сверх установленного норматива получают доплату за каждый полный год работы сверх этого показателя - 1% от рассчитанной пенсии, но не более 1% прожиточного минимума. В 2026 году это максимум 25,95 гривни в год.

Какие документы нужны и как оформить

Перед обращением стоит уточнить, на какую именно выплату пенсионер имеет право. В большинстве случаев понадобятся паспорт, идентификационный код и справки, подтверждающие основание для надбавки.

На иждивенца - свидетельство о рождении ребенка или документы, подтверждающие родственные связи и отсутствие собственной пенсии у родственника.

На уход - медицинское заключение о потребности в постоянном постороннем уходе.

Для горных населенных пунктов - сначала удостоверение жителя горного населенного пункта, которое выдает орган местного самоуправления.

Заявление с документами подают в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на портале ПФУ.

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