В Україні пенсіонерам передбачено кілька видів доплат і надбавок до пенсії, але частину з них Пенсійний фонд нараховує не автоматично. Розповідаємо, хто має право на додаткові гроші та що для цього потрібно.

Надбавки до пенсії в Україні передбачені одразу за кількома підставами, однак частину з них Пенсійний фонд нараховує не автоматично. Аби отримати додаткові гроші, у деяких випадках доведеться особисто звернутися із заявою та довідками.

Розмір окремих доплат прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, повідомляє видання «На пенсії».

Утримання непрацездатних членів сім'ї

Пенсіонер, який не працює, але утримує дітей до 18 років, має право на доплату 150 гривень на кожну дитину.

Військовим пенсіонерам передбачена більша сума - 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року це 1297,50 гривні на кожного такого члена сім'ї.

Одна умова залишається незмінною: родич, на якого оформлюють доплату, не повинен отримувати власну пенсію чи державну соціальну допомогу. Якщо ж у сім'ї кілька пенсіонерів, надбавку призначать лише одному з них - за спільним вибором.

Догляд та проживання у горах

Пенсіонери, які через стан здоров'я потребують постійного стороннього догляду, можуть претендувати на спеціальну доплату. Для цього потрібні заява до Пенсійного фонду та медичний висновок, що підтверджує необхідність догляду.

Тим, хто щонайменше шість місяців поспіль живе чи працює у гірській місцевості, підвищують пенсію на 20% прожиткового мінімуму - у 2026 році це 519 гривень.

Заслуги, стаж і статус ветерана

Окремі категорії громадян можуть отримати підвищення до пенсії за особливі заслуги, реабілітацію або статус ветерана війни. Сума залежить від конкретного статусу, наявності інвалідності та інших обставин.

Пенсіонери зі страховим стажем понад установлений норматив отримують доплату за кожен повний рік роботи понад цей показник - 1% від розрахованої пенсії, але не більше 1% прожиткового мінімуму. У 2026 році це максимум 25,95 гривні на рік.

Які документи потрібні та як оформити

Перед зверненням варто уточнити, на яку саме виплату пенсіонер має право. У більшості випадків знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і довідки, що підтверджують підставу для надбавки.

На утриманця - свідоцтво про народження дитини або документи, що підтверджують родинні зв'язки та відсутність власної пенсії у родича.

На догляд - медичний висновок про потребу в постійному сторонньому догляді.

Для гірських населених пунктів - спершу посвідчення жителя гірського населеного пункту, яке видає орган місцевого самоврядування.

Заяву з документами подають до сервісного центру Пенсійного фонду України або онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ.

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