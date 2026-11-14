Сам по себе долг за коммуналку не лишает человека права на льготу, напомнили в Пенсионном фонде Украины. В то же время законодательство предусматривает четкий перечень оснований, по которым государственную поддержку все же прекращают.

Льготы на коммуналку в Украине получают разные категории населения, однако их часто путают с жилищной субсидией. В Пенсионном фонде объяснили главное, что волнует льготников: можно ли потерять скидку из-за долгов за коммунальные услуги.

Ответ простой, но важный. Сам по себе долг за отопление, электроэнергию, газ или воду не лишает человека права на льготу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда.

В порядке предоставления льгот, утвержденном постановлением Кабинета министров №373 от 17 апреля 2019 года, задолженность за коммуналку не указана среди оснований для прекращения выплат. То есть даже если человек накопил долг за услуги, он не должен автоматически потерять положенную ему скидку.

Здесь важна разница между льготой и субсидией. Для жилищной субсидии действуют более жесткие правила относительно долгов, однако на льготы эта логика не распространяется. Это успокаивает тех, у кого временные трудности с оплатой.

В то же время это не означает, что задолженность можно игнорировать. Вопрос ее погашения потребитель должен решать непосредственно с предприятием, предоставляющим соответствующую услугу.

Когда Пенсионный фонд действительно прекращает льготу

В ПФУ объяснили, что законодательство предусматривает несколько оснований для прекращения государственной поддержки. Предоставление льготы могут остановить в таких случаях:

смерть получателя;

потеря человеком права на льготу;

назначение льготнику жилищной субсидии;

личное заявление получателя о прекращении выплат.

В большинстве случаев льготу прекращают с месяца, следующего за тем, в котором наступило соответствующее обстоятельство. Если же человек сам подал заявление, выплату прекращают со следующего месяца после его подачи, если иное не указано в заявлении.

Что делать, если накопился долг

Если задолженность возникла, не ждите, пока она вырастет. Обратитесь к предприятию-поставщику и договоритесь о реструктуризации долга или графике погашения. Льгота при этом сохраняется, пока вы не потеряли на нее право по другим основаниям.

Напомним: за назначением льготы следует обращаться в органы Пенсионного фонда Украины. Там же можно уточнить, имеете ли вы право на льготу и какие документы для этого нужны.

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