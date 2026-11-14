Сам по собі борг за комуналку не позбавляє людину права на пільгу, нагадали в Пенсійному фонді України. Водночас законодавство передбачає чіткий перелік підстав, за яких державну підтримку все ж припиняють.

Пільги на комуналку в Україні отримують різні категорії населення, однак їх часто плутають із житловою субсидією. У Пенсійному фонді пояснили головне, що хвилює пільговиків: чи можна втратити знижку через борги за комунальні послуги.

Відповідь проста, але важлива. Сам по собі борг за опалення, електроенергію, газ чи воду не позбавляє людину права на пільгу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пенсійного фонду.

У порядку надання пільг, затвердженому постановою Кабінету міністрів №373 від 17 квітня 2019 року, заборгованість за комуналку не зазначена серед підстав для припинення виплат. Тобто навіть якщо людина накопичила борг за послуги, вона не має автоматично втратити належну їй знижку.

Тут важлива відмінність між пільгою і субсидією. Для житлової субсидії діють жорсткіші правила щодо боргів, однак на пільги ця логіка не поширюється. Це заспокоює тих, у кого тимчасові труднощі з оплатою.

Водночас це не означає, що заборгованість можна ігнорувати. Питання її погашення споживач має вирішувати безпосередньо з підприємством, яке надає відповідну послугу.

Коли Пенсійний фонд справді припиняє пільгу

У ПФУ пояснили, що законодавство передбачає кілька підстав для припинення державної підтримки. Надання пільги можуть зупинити у таких випадках:

смерть отримувача;

втрата людиною права на пільгу;

призначення пільговику житлової субсидії;

особиста заява отримувача про припинення виплат.

У більшості випадків пільгу припиняють із місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна обставина. Якщо ж людина сама подала заяву, виплату припиняють із наступного місяця після її подання, якщо інше не вказано в заяві.

Що робити, якщо накопичився борг

Якщо заборгованість виникла, не чекайте, поки вона зросте. Зверніться до підприємства-постачальника та домовтеся про реструктуризацію боргу або графік погашення. Пільга при цьому зберігається, поки ви не втратили на неї право з інших підстав.

Нагадаємо: за призначенням пільги слід звертатися до органів Пенсійного фонду України. Там же можна уточнити, чи маєте ви право на пільгу та які документи для цього потрібні.

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