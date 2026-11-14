Помощь на проживание ВПО не включают в доход при расчете субсидии, поэтому переселенцы могут получать обе выплаты одновременно без каких-либо потерь.

Льготы и субсидии на коммуналку доступны и переселенцам, и они не отменяют ежемесячных выплат на проживание. Государство прямо установило: денежную помощь внутренне перемещенным лицам не зачисляют в совокупный доход при расчете размера жилищной субсидии.

То есть семья может одновременно получать и выплаты как ВПО, и субсидию на коммуналку. Одно не отменяет другого, поэтому потерять помощь из-за оформления субсидии не получится. Оформить субсидию можно даже без договора аренды жилья - по фактическому месту жительства, а нужные документы ограничиваются заявлением, декларацией о доходах и справкой о постановке на учет ВПО.

Впрочем, есть один нюанс. Получать субсидию одновременно по зарегистрированному месту жительства и по фактическому адресу пребывания как ВПО нельзя. Придется выбрать один адрес, по которому и будут считать помощь.

Кто имеет право на жилищную субсидию

Субсидию могут оформить не только владельцы жилья. Право на нее имеют пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи с детьми, одинокие матери и отцы, работники с невысокими доходами, а также внутренне перемещенные лица и арендаторы квартир и домов.

Главное условие - расходы на коммуналку должны превышать определенную для домохозяйства обязательную долю платежа. Принадлежность к категории сама по себе не гарантирует назначения: Пенсионный фонд проверяет доходы, имущественное положение и состав семьи.

Как ВПО оформить субсидию без договора аренды

Переселенцы могут оформить жилищную субсидию по фактическому месту жительства, даже если не имеют договора аренды. Это предусматривает пункт 22 Положения №848.

Если договора нет, фактическое проживание подтверждают актом обследования материально-бытовых условий. Его организуют представители соответствующих органов. То есть бесплатное проживание у родственников или друзей само по себе не лишает ВПО права на субсидию.

Какие документы нужны

Для оформления субсидии ВПО нужно подготовить:

заявление о назначении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах домохозяйства;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

акт обследования или другие документы, подтверждающие фактическое проживание (при необходимости).

Собирать справки о каждом виде дохода обычно не нужно: большинство сведений о зарплате, пенсиях и соцвыплатах Пенсионный фонд получает самостоятельно через государственные информационные системы.

Подать документы можно непосредственно в Пенсионный фонд Украины, через электронные сервисы ПФУ или в ближайшем ЦНАПе. О необходимости проведения обследования стоит сообщить в ПФУ или исполнительный орган местного совета.

Что учтут в доход

В совокупный доход для расчета субсидии включают заработную плату после налогов, пенсии, стипендии, пособие по безработице, денежные переводы из-за границы и доходы от аренды имущества. А вот помощь на проживание ВПО в этот перечень не включают - это прямо предусмотрено исключениями Порядка №632.

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