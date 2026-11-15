Пенсионный фонд напомнил о доплате за сверхнормативный страховой стаж: за каждый полный год сверх нормы доплачивают 1% размера пенсии, но не более 25,95 грн в месяц.

Надбавка к пенсии за длительный стаж может дать заметную доплату тем, кто отработал 35-40 лет: за каждый полный год сверх нормы Пенсионный фонд доплачивает 1% размера пенсии, но не более 25,95 грн.

Сумма зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 грн, поэтому 1% от него - это и есть те самые 25,95 грн максимальной доплаты за каждый дополнительный год стажа.

Кто имеет право на доплату за сверхнормативный стаж

Доплату начисляют не всем пенсионерам, а только тем, кто превысил норму страхового стажа. Неполный год не учитывают - засчитывают только полные годы.

Для пенсий, назначенных или пересчитанных после 1 октября 2011 года, норма составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Все, что сверх этой границы, считается сверхнормативным стажем.

Если пенсию назначили до октября 2011 года, норма ниже: сверхнормативным считают стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Сколько доплатят: пример расчета

Мужчина отработал 40 лет. Норма - 35 лет, значит сверхнормативных - 5 полных лет. Доплата составит до 5 × 25,95 грн = 129,75 грн в месяц.

Женщина со стажем 40 лет превысила норму в 30 лет на 10 лет, поэтому ей доплатят до 259,50 грн ежемесячно. А мужчина со стажем 36 лет получит за один сверхнормативный год до 25,95 грн.

Фактическая сумма зависит от размера самой пенсии: доплата составляет 1% от рассчитанной пенсии, но никогда не превышает 25,95 грн за год. Поэтому тем, кто получает минимальную пенсию, начислят максимально возможную доплату.

Как оформить доплату за стаж

Доплату за сверхнормативный стаж обычно начисляют автоматически при назначении или пересчете пенсии. Но если ее не включили, стоит обратиться в Пенсионный фонд.

Для этого нужны паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие стаж: трудовая книжка, справки о работе, данные об уплате страховых взносов. Заявление можно подать лично в сервисном центре ПФУ или онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг.

О чем еще стоит знать

Доплату за сверхнормативный стаж можно получать вместе с другими надбавками: за возраст после 70 лет, за особые заслуги или статус ветерана войны. Ограничений на одновременное получение нескольких доплат закон обычно не устанавливает.

Точные условия лучше уточнить в Пенсионном фонде, ведь расчет зависит от даты назначения пенсии и имеющегося стажа.

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