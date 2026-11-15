Пенсійний фонд нагадав про доплату за понаднормовий страховий стаж: за кожен повний рік понад норму доплачують 1% розміру пенсії, але не більше 25,95 грн на місяць.

Надбавка до пенсії за тривалий стаж може дати помітну доплату тим, хто відпрацював 35-40 років: за кожен повний рік понад норму Пенсійний фонд доплачує 1% від розміру пенсії, але не більше 25,95 грн.

Сума залежить від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 грн, тому 1% від нього - це і є ті самі 25,95 грн максимальної доплати за кожен додатковий рік стажу.

Хто має право на доплату за понаднормовий стаж

Доплату нараховують не всім пенсіонерам, а лише тим, хто перевищив норму страхового стажу. Неповний рік не враховують - зараховують лише повні роки.

Для пенсій, які призначили або перерахували після 1 жовтня 2011 року, норма становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Усе, що понад цю межу, рахується як понаднормовий стаж.

Якщо пенсію призначили до жовтня 2011 року, норма нижча: понаднормовим вважають стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Скільки доплатять: приклад розрахунку

Чоловік відпрацював 40 років. Норма - 35 років, тож понаднормових - 5 повних років. Доплата становитиме до 5 × 25,95 грн = 129,75 грн на місяць.

Жінка зі стажем 40 років перевищила норму в 30 років на 10 років, тож їй доплатять до 259,50 грн щомісяця. А чоловік зі стажем 36 років отримає за один понаднормовий рік до 25,95 грн.

Фактична сума залежить від розміру самої пенсії: доплата становить 1% від розрахованої пенсії, але ніколи не перевищує 25,95 грн за рік. Тому тим, хто отримує мінімальну пенсію, нарахують максимально можливу доплату.

Як оформити доплату за стаж

Доплату за понаднормовий стаж зазвичай нараховують автоматично під час призначення або перерахунку пенсії. Але якщо її не включили, варто звернутися до Пенсійного фонду.

Для цього потрібні паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують стаж: трудова книжка, довідки про роботу, дані про сплату страхових внесків. Заяву можна подати особисто у сервісному центрі ПФУ або онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг.

Про що ще варто знати

Доплату за понаднормовий стаж можна отримувати разом з іншими надбавками: за вік після 70 років, за особливі заслуги чи статус ветерана війни. Обмежень на одночасне отримання кількох доплат закон зазвичай не встановлює.

Точні умови краще уточнити у Пенсійному фонді, адже розрахунок залежить від дати призначення пенсії та наявного стажу.

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