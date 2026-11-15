Государство ежемесячно выплачивает помощь на детей из многодетных семей. В Пенсионном фонде объяснили, кому назначают выплату и какой ее размер.

Детские выплаты в Украине продолжают поступать родителям даже в непростое время. Отдельную поддержку государство предоставляет семьям, где воспитывают троих и более детей. В Главном управлении Пенсионного фонда в Волынской области объяснили, кто имеет право на такую выплату и сколько денег получает на ребенка.

Многодетной считается семья, где супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей. Сюда же засчитывают детей каждого из супругов. Отдельно статус получает один отец или одна мать, которые самостоятельно воспитывают троих и более детей.

Кто может получить выплату

Помощь назначают на третьего и каждого последующего ребенка одному из родителей, который постоянно проживает вместе с ребенком. Важный момент: если в семье одновременно родилось двое и более детей и благодаря этому семья получила статус многодетной, выплату дают на каждого такого ребенка.

В состав многодетной семьи включают и детей, которые учатся на дневной или дуальной форме в заведениях среднего, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования. Их учитывают до завершения обучения, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.

Какой размер выплаты

Размер помощи на одного ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, составляет 2100 гривен. Деньги выплачивают ежемесячно. При этом помощь назначается независимо от имущественного положения и дохода семьи.

Выплату назначают с месяца, в котором было подано заявление с необходимыми документами, и платят до месяца, когда ребенку исполнится шесть лет включительно. То есть поддержка действует, пока ребенок не достигнет шестилетнего возраста.

Кому могут отказать

Есть один важный нюанс: выплату не назначают, если на дату обращения многодетная семья уже получает базовую социальную помощь. Поэтому перед оформлением стоит проверить, какой именно вид поддержки выгоднее для семьи.

Ранее Politeka сообщала, что с 2027 года суммы детских выплат вырастут почти вдвое.

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