Держава щомісяця виплачує допомогу на дітей з багатодітних сімей. У Пенсійному фонді пояснили, кому призначають виплату та який її розмір.

Дитячі виплати в Україні продовжують надходити батькам навіть у непростий час. Окрему підтримку держава надає сім'ям, де виховують трьох і більше дітей. У Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області пояснили, хто має право на таку виплату і скільки грошей отримує на дитину.

Багатодітною вважається сім'я, де подружжя перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей. Сюди ж зараховують дітей кожного з подружжя. Окремо статус отримує один батько чи одна мати, які самотужки виховують трьох і більше дітей.

Хто може отримати виплату

Допомогу призначають на третю і кожну наступну дитину одному з батьків, який постійно проживає разом із дитиною. Важливий момент: якщо в сім'ї одночасно народилося двоє чи більше дітей і завдяки цьому родина набула статусу багатодітної, виплату дають на кожну таку дитину.

До складу багатодітної сім'ї включають і дітей, які навчаються на денній або дуальній формі у закладах середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Їх враховують до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Який розмір виплати

Розмір допомоги на одну дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї, становить 2100 гривень. Гроші виплачують щомісяця. При цьому допомога призначається незалежно від майнового стану та доходу родини.

Виплату призначають з місяця, в якому було подано заяву з необхідними документами, і платять до місяця, коли дитині виповниться шість років включно. Тобто підтримка діє, поки дитина не досягне шестирічного віку.

Кому можуть відмовити

Є один важливий нюанс: виплату не призначають, якщо на дату звернення багатодітна сім'я вже отримує базову соціальну допомогу. Тому перед оформленням варто перевірити, який саме вид підтримки вигідніший для родини.

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