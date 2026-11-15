Пенсионный фонд объяснил, можно ли оформить субсидию на две квартиры и в каких случаях несколько помещений не помешают получить государственную помощь.

Субсидия на коммуналку в Украине зависит не только от доходов, но и от имущества семьи. Украинцам, у которых есть две квартиры, часто непонятно, можно ли получать государственную помощь по нескольким адресам или на помещение, в котором они фактически живут.

Общее правило от Пенсионного фонда строгое: если заявитель или член его домохозяйства владеет более чем одним жилым помещением, субсидию не назначают. Это касается и квартир, и частных домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Важно, что Пенсионный фонд проверяет не только недвижимость самого заявителя. Во внимание берут также имущество членов домохозяйства и членов их семей. Поэтому если одну квартиру оформили на мужа, а другую на жену, это не значит, что помощь дадут по обоим адресам.

Итак, оформить две субсидии на два помещения только из-за того, что они по разным адресам, не получится. Но законодательство предусматривает исключения, когда несколько объектов недвижимости не лишают права на помощь.

Когда две квартиры не помешают получить субсидию

В пункте 14 Положения № 848 перечислены случаи, когда правило о владении несколькими помещениями не применяют. Субсидию могут назначить, если:

одно или несколько помещений находятся в общей совместной или долевой собственности;

дополнительное жилье человек получил в наследство и ни одно из помещений не сдается в аренду;

недвижимость расположена в сельской местности или на территориях с законодательными исключениями, в частности на временно оккупированных;

жилье уничтожено или непригодно для проживания из-за боевых действий, терактов или диверсий, и это подтверждено документами.

То есть сама запись о праве собственности в реестре еще не означает автоматического отказа. Значение имеют происхождение недвижимости, ее расположение и правовой статус.

Что стоит знать перед подачей заявления

Прежде чем подавать документы, проверьте, не значится ли на вас или на членах семьи дополнительное жилье. Если оно есть, но подпадает под одно из исключений, подготовьте подтверждение: документ о наследстве, акт об уничтоженном или непригодном жилье или справку о совместной собственности.

Скрыть вторую квартиру не получится: ПФУ берет данные о недвижимости из государственных реестров. Поэтому перед обращением стоит сразу выяснить, какое именно жилье на вас записано.

Ранее Politeka сообщала, льгота или субсидия на коммуналку - что выгоднее многодетным семьям.

Также Politeka сообщала, когда долг не станет основанием для отказа в субсидии.