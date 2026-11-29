Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 30 ноября по 6 декабря показывает, что морозная погода удержится почти весь период: днем воздух будет прогреваться максимум до 0°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -7°.

Синоптики уже предупреждали о сильных морозах на Днепропетровщине накануне, а новая неделя, с 30 ноября по 6 декабря, принесет жителям области продолжение морозной погоды без оттепелей.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Днепропетровской области будут держаться в диапазоне от -2° до 0°, а ночные — от -4° до -7°.

В понедельник, 30 ноября, в Днепропетровской области ожидается малооблачная погода без осадков, днем воздух прогреется до -2°, а ночью похолодает до -5°.

Во вторник, 1 декабря, сохранится малооблачная погода без осадков: днем термометры покажут -2°, ночью столбики опустятся до -7°.

В среду, 2 декабря, облачность станет переменной, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до -1°, ночью похолодает до -7°.

В четверг, 3 декабря, ожидается малооблачная погода без осадков — самый теплый день недели: днем 0°, ночью -4°.

В пятницу, 4 декабря, снова будет царить малооблачная погода без осадков, днем -2°, ночью похолодает до -7°.

В субботу, 5 декабря, облачность будет переменной, осадков не прогнозируют: днем -2°, ночью -4°.

В воскресенье, 6 декабря, завершит неделю облачная погода с прояснениями без осадков: днем -2°, ночью столбики термометров опустятся до -7°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 3 декабря, когда днем ожидается 0°, а самыми холодными — понедельник, вторник, пятница и воскресенье с температурой -2° днем. Перепад температур за неделю небольшой и составляет лишь 2°, осадков в течение всего периода синоптики не прогнозируют.

Из-за устойчивых морозов жителям Днепропетровской области стоит одеваться тепло, многослойно, не забывать о шапке, перчатках и теплом белье, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Из-за отсутствия осадков дороги будут оставаться сухими, однако стоит остерегаться гололедицы утром и вечером, когда температура самая низкая.

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