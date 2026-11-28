Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 29 ноября по 5 декабря обещает устойчивые морозы: днём температура будет держаться от -1° до -4°, а ночью опускаться до -10°, осадки возможны только в воскресенье.

Затяжные морозы в регионе держатся уже не первую неделю, и ближайшие дни ситуацию не изменят. Харьковскую область с 29 ноября по 5 декабря накроют устойчивые морозы, а дневная температура не поднимется выше -1°.

За прогнозом синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днём температура будет колебаться от -4° до -1°, а ночью морозы будут усиливаться до -10°.

В воскресенье, 29 ноября, воздух прогреется лишь до -3°, а ночью похолодает до -5°. В этот день синоптики прогнозируют возможные осадки — единственный день недели с такой вероятностью.

В понедельник, 30 ноября, столбики термометров опустятся до -4° днём, а ночью до -8°. Облачность ожидается переменная, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, температура удержится на отметке -4° днём, а ночью похолодает до -9°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В среду, 2 декабря, днём немного потеплеет — до -2°, однако ночью ожидается самый сильный мороз недели, до -10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 3 декабря, воздух прогреется до -1° — это самый тёплый день недели. Ночью похолодает до -6°, облачность переменная, осадков не ожидается.

В пятницу, 4 декабря, дневная температура удержится на том же уровне -1°, а ночью — -6°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В субботу, 5 декабря, мороз усилится — днём до -3°, а ночью до -8°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

Самым тёплым днём недели станет четверг, 3 декабря, когда днём воздух прогреется до -1°, а самыми холодными — понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, с дневной температурой -4°. Перепад температур за неделю составит 3°, а осадки синоптики прогнозируют только в воскресенье, 29 ноября.

Из-за затяжных морозов харьковчанам стоит одеваться теплее, в несколько слоёв, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В воскресенье, когда возможны осадки, стоит взять зонт и быть осторожными на дороге из-за скользкости.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили об усилении ночных морозов: прогноз погоды на неделю в харьковской области.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили об усилении морозов: прогноз погоды на неделю в харьковской области с 25 ноября по 1 декабря.

Как сообщала Politeka, харьковскую область накроет мороз: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября.