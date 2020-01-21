Российская артистка Эвелина Бледанс опубликовала новые фото в Инстаграм и призналась, от чего страдает

На первом фото знаменитость предстала в очень коротком блестящем платье, пишет Politeka.net.

На ногах звзеды были босоножки на высоких каблуках.

Глубокое декольте наряда подчеркнуло грудь актрисы, а длина позволила насладиться стройными ровными ножками.

Завершила ее образ корона на голове. Длинные волнистые волосы Эвелина уложила набок и показала серьгу в ухе.

Однако фотографию нельзя назвать очень удачной из-за выражения лица звезды. На снимке ее будто подловили во время моргания.

На втором снимке - рука Эвелены, на которой есть маленькая веревочка и розовый маникюр.

"Как остановить ячмень?

Нагулялась в Минске по ветру 😡😡

У меня холщовая нитка вокруг средних пальцев противоположной руки", - подписала фото Бледанс.

За 15 часов пост артистки собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"Пивные дрожжи", "Почему грустная?", "Чудесное фото "Чудесная Эвелина".😉👍🌹", "Что то Эва приуныла😊", "Лучшая❤️", "Сильную женщину не берёт ячмень!!", "Какая милашка", "Здоровья 👏👏👏👏", "И всё-таки смотрю я на Вас и понимаю... Вы счастливая женщина. Красотка с мозгами! Вы умеете трудиться и получать за это хорошую отдачу! Это ли не счастье?😍", "Только плевать!! Проверено!!трите слюной!", "Красивые пальцы, указывают на женственность.. приятный запах и желания потрогать температуру пальцев своими губами... холодные, горячие?", - написали пользователи сети.

Напомним, Эвелина Бледанс решила показать рождественские посиделки с друзьями: некогда популярными артистами из, условно говоря, 90-х - Шурой, Аленой Свиридовой и другими.

Самый ярким кадром из опубликованного знаменитостью видео, оказался тот, где она раздевается перед Шурой и позирует в изумрудном купальнике или белье. Артистка игриво покрутилась перед певцом, в том числе, демонстрируя свои ягодицы и грудь.

Ранее мы писали - Бледанс рассказала, что на рождественские каникулы поехала на гастроли спектакля.

На одном из видео Эвелина, в коротких шортах, корсете и высоких сапогах красуется перед камерой.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.