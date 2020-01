View this post on Instagram

Друзья, всем привет из Белгорода, где вчера мы с аншлагом отыграли спектакль #ДеньДурака В предверии Рождества я хочу подарить несколько билетов на наш сегодняшний спектакль в Курске. Пишите в комментариях и на почту [email protected] С наступающим Рождеством, мои дорогие! #гастроли #спектакль #блёданс #долинский #лифенцева #никоненко #рудзевич #белгород #курск