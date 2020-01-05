50-летняя актриса Эвелина Бледанс обожает эпатировать публику в сети

Как передает Politeka.net, актриса поделилась в своем микроблоге в Инстаграм несколькими видео, где продемонстрировала себя в нескольких образах (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Знаменитость рассказала, что на рождественские каникулы поехала на гастроли спектакля.

На одном из видео Эвелина, в коротких шортах, корсете и высоких сапогах красуется перед камерой. На другом – в длинной облегающим платье с большим разрезом на ноге хвастается своим «тайским загаром».

Пользователи сети принялись обсуждать кадры Бледанс и акцентировали внимание на ее довольно больших губах.

«Эвелина, Вы так себя рекламирует везде, наверное Вы ищете богатого успешного Мужчину Мужа себе))», «Губищи- то неестественные», «А че губы то делать лягушачей ж*пой», "Ого",- пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс отправилась вместе с 7-летним сыном Семеном на отдых в Эмираты, однако там случилось неожиданное ЧП. Ее разбудил звонок с ресепшина и сообщили, что с мальчиком все в порядке. Она не сразу поняла, в чем дело. Но когда увидела пустующую кровать сына, то сразу кинулась за ним. Оказалось, мальчик вышел из номера и блуждал по гостинице.

Также мы сообщали, Бледанс прокомментировала то, что попала в Украине в "черный список". Министерство культуры увеличило перечень деятелей культуры "нон-грата" в нашей стране.

"Вы знаете – я по-прежнему не разделяю, где Украина, а где Россия. Я "чайник" в политике и не понимаю, что происходит. Да, я сказала однажды, что Крым никогда не был Украиной – так я от своих слов и не отказываюсь. Я родилась в Крыму, закончила там школу и ни для кого не секрет, что на украинском языке в Крыму разговаривали единицы", - заявила она.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.