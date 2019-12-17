Террористы «ДНР» заселяют пустые квартиры украинцев наемниками, которые прибыли из России

Такая информация появилась в соцсетях.

В частности в Телеграм-канале «Вольнодумец» сообщается, что в оккупированный Донецк приехал боевой бурят Путина , который поселился в пустующей квартире на третьем этаже, где ранее проживал украинский гражданин, переехавший на подконтрольную Украине территорию.

По словам автора, житель Донецка возмутился таким поведением российского наёмника. В сети он опубликовал пост гнева, а также разметил фото бурята.

«Вся эта м**зь узькогла**я – «боевой бурят Путина» занял квартиру в нашем доме, в нашем подъезде, которая сейчас пустует. Гни*а приехала из мухосранска в Донецк, что в Украине, и ведет себя, подобно шакалу. Но его постигнет карма в свое время, и шакала не станет», - написал он.

В тоже время в Телеграм-канале отмечают, что экспансия продолжается.

"Никто не будет делать благородных жестов для Украины, никто не собирается отдавать оккупированные территории. Так а о чем тогда договаривались в Париже с Путиным?", - отмечается в публикации.

Ранее мы писали, пока одни жители «ДНР» давятся в очередях за российскими паспортами, другие убегают от «райской» жизни на подконтрольную Украине территорию

Причем на постоянное место жительства в Украину люди едут каждый день. И это не миллионный Донецк, а небольшой городок на семь-восемь тысяч людей на юге Донецка.

По словам автора, на одной из центральных улиц этого населенного пункта насчитали 60 пустующих домов, чего раньше и в страшном сне невозможно было представить. Уставшие от «сладкой жизни» граждане бросают имущество ради жизни вне оккупации.

«Это и есть результат прихода русского мира и его «эффективного управления». Благодаря деятельности русского мира на оккупированных территориях: полное прекращение какой-либо производственной деятельности, бесперспективность и неопределенность положения населения», – говорится в сообщении.

По словам местных жителей, перед тем, как уехать, люди очень долго решаются, куда именно бежать. И после долгих раздумий и мучений большинство из них выбирают Украину.

Так, летом и осенью очень активно уезжали семьи, в которых есть дети пяти-восьми лет. Родители делятся, что в детсадах «ДНР» малышам рассказывают такое, что они просто боятся за психику детей, поэтому и стараются вывезти их на подконтрольную Украине территорию, чтобы они жили и воспитывались в нормальных условиях.

Напомним, Путин предупредил украинцев о новой "Сребренице" на Донбассе.

Как сообщала Politeka, боевикам устроили пытки в "ДНР", средств на существование не осталось.

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.