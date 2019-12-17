Российский певец и композитор Вячеслав Добрынин оскорбил российских артистов, а также нелестно высказался о шоубизнесе в РФ

Артист дал интерью изданию КП, в котором объяснил, что ему очень трудно разговаривать с журналистами, он просто ненавидит это делать, ведь для культурного человека очень трудно говорить одно и то же по несколько раз.

Он также заверил, что у него прекрасное образование в отличие от многих представителей российского шоу-бизнеса, которые говорят лишь то, что им сказали.

"Они говорят то, что им нужно сказать, а я – то, что хочу. Но то, что я хочу сказать, иногда бывает нецензурным", – сказал именитый композитор.

Кроме того, журналист решил выяснить у Добрынина, правда ли то, что он любит писать стихи с матерными словами. Композитор на это лишь сказал, что с такими вопросами лучше обратиться к Сергею Шнурову. Ведь он большой специалист, даже "писает на зрителей с первого ряда".

Он отметил, что закончил в свое время Московский государственный университет, даже учился в аспирантуре. А представители шоу-бизнеса тупые и не знают, что им говорить.

"В отличие от представителей шоу-бизнеса, которые не знают нот, которые плохо говорят, которые не знают, как выразить свои мысли, потому что они все тупые! Я это говорю искренне", - отметил артист.

Напомним, неожиданное заявление Макаревича о Крыму взбудоражило сеть.

Как сообщала Politeka, Макаревич высказался о русском языке.

Также Politeka рассказывала, что Макаревич жестко высказался о Крыме.