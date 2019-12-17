Погода в Украине продолжает удивлять и бить все рекорды

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, ближайшие дни Украина проведет в невероятном тепле.

«Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. А как можно спать, когда температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать 18-го декабря, декабря !, + 7 + 13 градусов, а на Западе и Юге ожидается + 10 + 15 градусов», - отмечает она.

При этом погода в Украине будет солнечной или с небольшой облачностью, осадков в среду, 18 декабря, не предвидится.

Антициклон Urte из районов Черного моря, Турции поотгоняет все дожди и снега с нашей территории.

Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.

К концу недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе. А пока - сухо и, как для декабря, очень тепло.

Напомним, что сильных морозов и обильных осадков, которыми ранее пугали украинцев синоптики, не будет. К сожалению, "пушистого" снежка, который стал бы приятным дополнением к праздничной суматохе, тоже не ожидается. Так, по информации синоптиков, ресурса Gismeteo, 2020-й год жители Украины встретят с теплой погодой и даже, местами, с дождем.

Метеоролги обещают для Киева теплый декабрь. Для остальной части страны возможны некоторые отклонения в несколько градусов, которые не существенны.

30-31 декабря температура составит +2... +4 градуса, также вероятен дождь. Около полуночи, возможно, подморозит до 0-3 градусов.

С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

Ранее мы сообщали, врач рассказала, как зима влияет на организм человека.

Зима — это стресс для всего организма и как бы мы не пытались этому возразить, а оставаться здоровым в холодное время года сложнее, чем летом.

Напомним, яростная стихия наделала беды в Одессе: кадры последствий непогоды.

Как сообщала Politeka, погода разорвет Украину, синоптики предупредили о сильных морозах.

Также Politeka писала, что украинцев обнадежили прогнозом: «из мороза в оттепель».