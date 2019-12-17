Погода в Украине 17 декабря готовится дальше радовать граждан весенними «плюсами», вдобавок к которым добавится еще кое-что

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

«17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/сек. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза; днем 5-10 тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16», - говорится в сообщении.

В Киеве сегодня, согласно прогнозу синоптиков, будет 7-10 тепла днем. Ночью воздух остынет до -1+3 градусов.

Напомним, что сильных морозов и обильных осадков, которыми ранее пугали украинцев синоптики, не будет. К сожалению, "пушистого" снежка, который стал бы приятным дополнением к праздничной суматохе, тоже не ожидается. Так, по информации синоптиков, ресурса Gismeteo, 2020-й год жители Украины встретят с теплой погодой и даже, местами, с дождем.

Метеоролги обещают для Киева теплый декабрь. Для остальной части страны возможны некоторые отклонения в несколько градусов, которые не существенны.

30-31 декабря температура составит +2... +4 градуса, также вероятен дождь. Около полуночи, возможно, подморозит до 0-3 градусов.

С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

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