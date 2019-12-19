Стали известны причины, которые чаще всего приводят к смертям украинцев

Соответствующие данные представил интерактивный сервис "Причины смерти в Украине – 2018", который создали Украинский центр общественных данных и Государственная служба статистики Украины.

Первым пунктом в этом трагическом рейтинге идут заболевания системы кровообращения. Таких смертей насчитывается около 70% за прошлый год.

Так, отмечается, что от таких болезней умерло более 387 тысяч украинцев. Среди убийц лидируют атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.

На втором месте находятся онкологические болезни. Они унесли жизни 77 тыс. украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

Еще более 30 тысяч человек умерли в результате отравления, травм и других внешних факторов. 24 тысяч смертей произошли из-за поражения органов пищеварения.

От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего – от СПИДа и различных форм туберкулеза.

Всего за год, согласно данным этого сервиса, умерли 574 тысяч человек (в статистике не учитывались данные с неподконтрольных территорий).

Отметим, согласно недавнему исследованию, проведенному Институтом химии Макса Планка, загрязнение воздуха в настоящее время является причиной 8,8 миллионов преждевременных смертей в год — почти вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения, из-за курения в мире ежегодно умирают около 7,2 миллионов человек.

В новом исследовании основное внимание уделялось воздействию частиц PM2,5 — микроскопических частиц размером менее 0,0025 миллиметра, которые могут глубоко проникать в легкие и попадать в систему кровообращения, повреждая стенки кровеносных сосудов и способствуя образованию тромбов.

Напомним, медики предупредили мужчин об угрозе: «Смертность возросла в несколько раз».

Как сообщала Politeka, назван напиток, который убивает: им питается рак.

Также Politeka писала, что популярный продукт оказался смертельно опасным: ВОЗ бьет тревогу.