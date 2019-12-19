Стали известны причины, которые чаще всего приводят к смертям украинцев
Соответствующие данные представил интерактивный сервис "Причины смерти в Украине – 2018", который создали Украинский центр общественных данных и Государственная служба статистики Украины.
Первым пунктом в этом трагическом рейтинге идут заболевания системы кровообращения. Таких смертей насчитывается около 70% за прошлый год.
Так, отмечается, что от таких болезней умерло более 387 тысяч украинцев. Среди убийц лидируют атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.
Звезды внезапно выдвинули Путину жесткое требование: "Проживи Началова чуть дольше..."
Звезда «Великолепного века» сверкнула упругим телом в прозрачном платье: «не фигура, а мечта»
Каменских устроила шоу для взрослых прямо на сцене, Данилко не смог сдержаться: "Это бомба"
Чехова в невидимом белье вывалила напоказ все свои прелести, кадры облетели сеть: «Как сочно!»
На втором месте находятся онкологические болезни. Они унесли жизни 77 тыс. украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.
Еще более 30 тысяч человек умерли в результате отравления, травм и других внешних факторов. 24 тысяч смертей произошли из-за поражения органов пищеварения.
От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего – от СПИДа и различных форм туберкулеза.
Всего за год, согласно данным этого сервиса, умерли 574 тысяч человек (в статистике не учитывались данные с неподконтрольных территорий).
Отметим, согласно недавнему исследованию, проведенному Институтом химии Макса Планка, загрязнение воздуха в настоящее время является причиной 8,8 миллионов преждевременных смертей в год — почти вдвое больше, чем предполагалось ранее.
Для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения, из-за курения в мире ежегодно умирают около 7,2 миллионов человек.
В новом исследовании основное внимание уделялось воздействию частиц PM2,5 — микроскопических частиц размером менее 0,0025 миллиметра, которые могут глубоко проникать в легкие и попадать в систему кровообращения, повреждая стенки кровеносных сосудов и способствуя образованию тромбов.
Напомним, медики предупредили мужчин об угрозе: «Смертность возросла в несколько раз».
Как сообщала Politeka, назван напиток, который убивает: им питается рак.
Также Politeka писала, что популярный продукт оказался смертельно опасным: ВОЗ бьет тревогу.