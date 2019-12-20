В Украине прошла оценка рисков в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Отчет о соответствующем национальном мероприятии был представлен 20 декабря в Государственной службе финансового мониторинга Украины, при участии Президента Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич и Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине посла Генрика Вилладсена.

Основное внимание было уделено главным угрозам и рискам системы антилегализационного финансового мониторинга и обсуждению дальнейших путей профилактики этих угроз.

В ходе представления отчета председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский подчеркнул, что это мероприятие доказывает эффективность внедрения и соблюдения Украиной международных стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

«В частности в части выявления, анализа и оценки национальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма и последствий их проявления», - заявил он.

Мероприятие было организовано Госфинмониторингом при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине. В его рамках были также представлены результаты проведенных секторальных оценок рисков.

Участие в презентации отчета приняли более 50 представителей государственных регуляторов и правоохранительных органов, других государственных органов, а также представители профессиональных объединений субъектов первичного финансового мониторинга, научных учреждений и общественности, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием средств или финансированием терроризма.



Кроме того, к участию в мероприятии привлечены представители ряда международных организаций: Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине, Консультативная миссия Европейского Союза, проект EU-ACT в Украине, Консультационный фонд поддержки ассоциации Украина-ЕС Офис Совета Европы в Украине и Посольство США в Украине.