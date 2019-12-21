Скончался отец арестованного экс-нардепа Сергея Пашинского

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию в Facebook «Народного фронта»:

«"Народный фронт" выражает искренние соболезнования нашему коллеге и однопартийцу Сергей Пашинский в связи со смертью отца Владимира Алексеевича…», - идет речь в сообщении.

Так известно, что отец одиозного экс-нардепа скончался на следующий день после того, как Сергея Пашинского отпустили домой из СИЗО.

Отец бывшего народного депутата Сергей Пашинского умер ночью. Известно также, что Владимир Пашинский посвятил жизнь работе в сфере образования - преподаватель английского языка, он более 44 лет возглавлял одну из старейших школ Коростеня.

Более того, сам экс-нардеп написал в соцсети пост об отце:

"не прощаюсь

Не прощаюсь с тобой, дорогой папа, - нельзя проститься с теми, кто идет за горизонт, но оставляет себя в других людях.

В детях и внуках, в тысячах добрых дел...".

Как известно, в СИЗО Сергей Пашинский провел 73 дня и пару дней тому назад, его выпустили из следственного изолятора под домашний арест.

Напомним, Сергея Пашинского выпустили из СИЗО накануне. Бывшего депутата, который оказался за решеткой после стрельбы в человека, отпустили под домашний арест. Соответствующее решение Апелляционный суд Киева принял в среду, 18 декабря.

Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского к 29 января 2020. Бывшего нардепа было решено отправить под круглосуточный домашний арест. При этом его обязали надеть электронный браслет, сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Стоит отметить, что чуть ранее президент Владимир Зеленский лично прокомментировал арест Пашинского, заявив, что «люди» считают экс-нардепа «бандитом».

«Выйдите на улицу и спросите у людей: "Пашинский бандит или нет?". Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%, что 100 из 100 человек ответят: "Да, бандит», - заявил тогда президент.

На фоне новостей о выходе нардепа из СИЗО главе государства напомнили об обещанных посадках и перефразировали слоган его предвыборной кампании на новый манер - "Зима пришла, выпускать надо".

Напомним, 31 декабря 2016 года Пашинский прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу, с которым у него разгорелся конфликт из-за замечания на дороге. Тогда экс-нардеп и его супруга на машине чуть не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов.

Из-за этого Пашинский начал ругаться с водителем. Депутат рассказал, что сделал предупредительный выстрел в воздух, а якобы нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.

При этом сам пострадавший заявлял, что был вынужден обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил. Эту версию впоследствии подтвердила и экспертиза.

Пашинского арестовали в октябре этого года. Тогда бывшему нардепа избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, Зеленский не сдержался и назвал Пашинского обидным словом.

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