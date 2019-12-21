Беглый экс-премьер Николай Азаров заявил, что не исключает своего возвращения в Украину

Об этом он заявил в интервью одного из украинских телеканалов.

По словам Азарова, выдвинутые против него в Украине обвинения нанесли ему "определенную рану, тяжелую," и он не будет спешить возвращаться.

"Вот если тебя в течение пяти лет оскорбляют, как на это реагировать? Вместе с тем если я буду нужен Украине, еще раз подчеркиваю, если буду нужен. Если будут нужны мои знания и опыт, я подумаю. Но рваться вот так, что все бросил, побежал, я не буду. Тысячу раз подумаю, прежде чем принять решение в этот раз", – заявил он.

Недавно мы писали, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, который славится своим "знанием" украинского языка, рассказал о том, что на украинском языке нет ни одного письменного памятника.

"Обратите внимание, что на укр. языке нет ни одного письменного памятника. Почему во всем мире люди писали на родном языке и только в Украине летописи на иностранном языке - древнерусском?!

Может потому, что для Украины русский язык является таким же родным, как и украинский", - заявил скандальный премьер.

Мимо этого заявления не прошел Алексей Голобуцкий, известный блогер.

Он отметил, что "выдающийся филолог" Азаров из Ростова заявил, что нет не одной литературной памятки, ведь все они на древнерусском.

"Ну, как для Азарова, то логично: если язык "древнерусский", то и писание "древнероссийское". ))

Надо таки их переименовать назад в Московию, чтобы ни себя, ни людей не путать", - написал Голобуцкий.

Под записью украинцы начали активно шутить:

"ФилолоХ", "У Азирова прогресс на лицо. Уже пишет не " на Украине", а - в Украине. Ещё лет десять и начнёт немного розмовлять на мове", "Видите, какой важный язык. А некоторые говорят, какая разница на каком языке говорить", "Боже, какое оно печальное. Уже и на пенсии могло бы помолчать и выучить. Но нет, и дальше показывает, чего стоит. Молчал бы.", "Корифей языкознания", "Чергова бімба".

Напомним, Азаров насмешил украинцев очередным потоком бреда.

А еще Politeka писала, Азаров вспомнил об украинском языке и дико осрамился с новым перлом.

Также Politeka сообщала, Азаров признался, как ему на самом деле живется у Путина.