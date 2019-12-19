Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, который славится своим "знанием" украинского языка, рассказал о том, что на украинском языке нет ни одного письменного памятника

"Обратите внимание, что на укр. языке нет ни одного письменного памятника. Почему во всем мире люди писали на родном языке и только в Украине летописи на иностранном языке - древнерусском?!

Может потому, что для Украины русский язык является таким же родным, как и украинский", - заявил скандальный премьер, передает Politeka.

Мимо этого заявления не прошел Алексей Голобуцкий, известный блогер.

Он отметил, что "выдающийся филолог" Азаров из Ростова заявил, что нет не одной литературной памятки, ведь все они на древнерусском.

"Ну, как для Азарова, то логично: если язык "древнерусский", то и писание "древнероссийское". ))

Надо таки их переименовать назад в Московию, чтобы ни себя, ни людей не путать", - написал Голобуцкий.

Под записью украинцы начали активно шутить:

"ФилолоХ", "У Азирова прогресс на лицо. Уже пишет не " на Украине", а - в Украине. Ещё лет десять и начнёт немного розмовлять на мове", "Видите, какой важный язык. А некоторые говорят, какая разница на каком языке говорить", "Боже, какое оно печальное. Уже и на пенсии могло бы помолчать и выучить. Но нет, и дальше показывает, чего стоит. Молчал бы.", "Корифей языкознания", "Чергова бімба".

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