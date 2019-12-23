ПЦУ стоит не спрашивая никого резко перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря

Как сообщает Politeka, с таким предложением выступил популярный блогер и журналист Остап Дроздов. Он отметил, что сам перешел на празднование Рождества 25 декабря больше 15 лет назад. При этом блогер подчеркивает, что именно в этот день праздник отмечается по мировому календарю.

Дроздов отметил, что особо остро вопрос даты Рождества стоит сейчас – во время войны с Россией.

«Я искренне рад, что НАКОНЕЦ предстоятели уже поместной УПЦ вслух говорят о дате 25 декабря. Это большой прорыв, который опоздал на много лет. Это очень хорошо, что церковная элита тоже осознает: 7 Января означает пребывание в русском мире в противовес европейскому и мировому православию. Когда, как не сейчас, надо рвать с этим безобразием», - заявил блогер.

Он обратил внимание на то, что 75% всех православных церквей мира отмечают праздник рождения Христа именно 25 декабря, в то время как 7 января считают Рождеством только «пророссийские церквушки».

«И поэтому каждый украинский православный верующий должен предстать перед выбором, с кем он: со всем православным миром или с Кириллом-Путиным. С Европой или с Россией?», - уверен Дроздов.

По его мнению, решающее слово в этом вопросе должна сказать Церковь. В частности, блогер предлагает принять официальное решение о переносе праздника без лишних обсуждений этого вопроса.

«Никого не спрашивать, ни с кем не сюсюкаться - принять верховное решение о переходе на 25 декабря. И все. Первый год ввести двойное празднование как переходное, чтобы паства привыкала. И до свидания», - предложил Дроздов.

Он уверен, что перенос Рождества на 25 декабря станет для Украины не менее эпохальным событием, чем принятие Томоса. Блогер добавил, что нет смысла в том, чтобы иметь свою собственную национальную Церковь и при этом и дальше придерживаться «русскомирного календаря».

Напомним, перенос Рождества на 25 декабря: Епифаний огорошил новым заявлением.

Как сообщала Politeka, Епифаний вынес окончательное решение о переносе Рождества на 25 декабря.

Также Politeka писала, что у Епифания вынесли важный вердикт по переносу Рождества.