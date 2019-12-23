Обмен в формате "всех установленных на всех установленных" должен состояться до конца года

В сети раскрыли детали масштабного обмена пленными между Украиной и боевиками на Донбассе, который должен состояться до конца года

Как сообщает Politeka, об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер у себя в Facebook.

«Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже», - отметила она.

Чуть позже журналистам стали известны детали обмена. В частности, среди обмениваемых будут бывшие «беркутовцы», которых подозревают в расстрелах майдановцев в 2014 году.

Обмен пленными должен будет состояться 24 декабря. Также известны имена людей, которых будут обменивать. Вероятнее всего, ними будет Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтур и Александр Мариченко.

Информацию об обмене пленными также подтвердила представитель Украины в минской ТКГ Валерия Лутковская. По ее словам, Среди тех, кого противоположная сторона согласилась освободить, есть защитники Украины, которые несколько лет находятся в плену. Там есть участники операций в Иловайске и Дебальцево. Сейчас чиновники «дошлифовывают» списки людей на обмен.

При этом боевики, утверждают Лутковская, хотят провести обмен «всех установленных на всех установленных».

Как сообщалось ранее, в МИД РФ заявили о «препятствии» для обмена пленными между Украиной и ОРДЛО. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросе обмена пленными между Украиной и ОРДЛО появилось «новое препятствие»:

«Цель – «всех на всех», да, но когда они годами формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все «процессуально очищены», - сказал Лавров.

По словам главного дипломата РФ, таким образом, появилось «новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой». Также Сергей лавров уточнил, что в Париже российская сторона призвала контактную группу согласовать списки именно «для обмена всех установленных на всех установленных».

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

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