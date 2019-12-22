В МИД РФ заявили о «препятствии» для обмена пленными между Украиной и ОРДЛО

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросе обмена пленными между Украиной и ОРДЛО появилось «новое препятствие»:

«Цель – «всех на всех», да, но когда они годами формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все «процессуально очищены», - сказал Лавров.

По словам главного дипломата РФ, таким образом, появилось «новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой». Также Сергей лавров уточнил, что в Париже российская сторона призвала контактную группу согласовать списки именно «для обмена всех установленных на всех установленных».

Как известно, большой обмен пленными должен состоятся уже в ближайшее время, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что есть надежда осуществить обмен пленными до Нового года. Но задержка происходит, втом числе, и из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Напомним также, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минские соглашения намерены внести изменения. В частности, Украина хочет коснуться вопроса децентрализации, что, цитируем «не противоречит самим договоренностям»:

«Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно», – заявлял ранее Зеленский в эфире. Владимир Путин после заявил, что заявление Владимира Зеленского относительно редакции отдельных пунктов Соглашений его насторожило:

«Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины», - сказал Путин.

Ранее мы сообщали, что на саммите «Нормандской четверки» президент Владимир Зеленский буквально отшил российского главу Владимира Путина из-за вопросов по Донбассу.

Зеленский и Путин не сумели договориться о разведении сил и средств на оккупированном Донбассе и выведении оттуда российских войск. Однако, лидеру Украины и страны-агрессора удалось договориться о разведении сил и средств в трех новых участках на Донбассе.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.