В МИД РФ заявили о «препятствии» для обмена пленными между Украиной и ОРДЛО
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в россСМИ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросе обмена пленными между Украиной и ОРДЛО появилось «новое препятствие»:
«Цель – «всех на всех», да, но когда они годами формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все «процессуально очищены», - сказал Лавров.
По словам главного дипломата РФ, таким образом, появилось «новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой». Также Сергей лавров уточнил, что в Париже российская сторона призвала контактную группу согласовать списки именно «для обмена всех установленных на всех установленных».
Брежнева устроила дикие танцы в ванной и крупно опозорилась: "Думает, проживет в любви..."
В интимном скандале с Асмус всплыли неожиданные детали: "Знала, на что идет"
Ведущая "Топ-модель по-украински" засветила идеальное тело в горячей позе: "сказка для взрослых"
Дочь Потапа устроила грязные танцы прямо на столе: «Вот это сочно!»
Как известно, большой обмен пленными должен состоятся уже в ближайшее время, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что есть надежда осуществить обмен пленными до Нового года. Но задержка происходит, втом числе, и из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.
Напомним также, 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Минские соглашения намерены внести изменения. В частности, Украина хочет коснуться вопроса децентрализации, что, цитируем «не противоречит самим договоренностям»:
«Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно», – заявлял ранее Зеленский в эфире. Владимир Путин после заявил, что заявление Владимира Зеленского относительно редакции отдельных пунктов Соглашений его насторожило:
«Меня насторожило заявление Зеленского после того, как он уехал из Парижа, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик. Ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в Конституцию Украины», - сказал Путин.
Ранее мы сообщали, что на саммите «Нормандской четверки» президент Владимир Зеленский буквально отшил российского главу Владимира Путина из-за вопросов по Донбассу.
Зеленский и Путин не сумели договориться о разведении сил и средств на оккупированном Донбассе и выведении оттуда российских войск. Однако, лидеру Украины и страны-агрессора удалось договориться о разведении сил и средств в трех новых участках на Донбассе.
Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.
Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.
Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.