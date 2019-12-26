Через 33 года в Припяти снова поставили новогоднюю елку

В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили новогоднюю елку

Отмечается, что елку установили в центре города, под дворцом культуры Энергетик. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Новогоднее дерево очень необычно украсили бывшие жители города. Они приехали на церемонию открытия и поцепили на дерево игрушками и фотографиями с детства.

Новость взбудоражила социальные сети. Отметим, пользователи отреагировали на это по-разному.

«Жизнь, хотя бы туристическая уже возвращается», «Лучшая ёлка», «Мрачное место...», «Исполнено красиво, ситуация страшная», - пиушут в интернете.

Отметим, последний раз новогоднюю елку в Припяти устанавливали 33 года назад, в 1986 году. В сети сохранились кадры, как празднование проходило тогда.

Отметим, в Чернобыльской зоне возрождаются дикие животные.

Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, что установленные в лесу в зоне отчуждения, сделали интересные снимки.

По словам сотрудников, животные не видят наблюдающих за ними людей, поэтому ведут себя очень свободно в Чернобыльском заповеднике.

«Самцы оленей ревут, серны (косули) скачут и играют, молодые олени бьются, волки вынюхивают следы потенциальной добычи, а зайцы по привычке куда-то от кого-то убегают», - рассказали сотрудники заповедной зоны.

Нужно отметить, что спустя много лет после чернобыльской аварии, радиационная зона является уникальным местом жизни животных.

За несколько десятилетий популяция диких животных в этом регионе резко возросла. Дикая жизнь в заповеднике представляет огромный интерес для науки.

У місті #Прип'ять встановили новорічну ялинку. Вперше після аварії на #ЧАЕС



Її поставили біля палацу «Енергетик». На відкриття прийшли колишні с̶т̶а̶л̶к̶е̶р̶и̶ жителі міста й прикрасили дерево старими світлинами та годинниками. pic.twitter.com/ilGyc7c1bn — Iuliia Wieżhàn (@wiezhan) December 25, 2019

Напомним, стало известно, как изменился Чернобыль за 30 лет, опубликованы фотографии.

Как сообщала Politeka, Припять изуродовали за неделю до годовщины трагедии на ЧАЭС.

Также Politeka писала, как выглядит самое жуткое место Припяти.