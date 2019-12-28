Известный российский публицист Александр Невзоров назвал президента России чекистом, который не умеет говорить правду

Как сообщает Politeka, такое яркое заявление он сделал в эфире «Эхо Москвы». (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



Комментируя ежегодную пресс-конференцию президента РФ публицист раскрыл секрет, почему от него очень сложно добиться искренности и правды.

"Всегда умиляюсь, когда интеллигенты говорят, что чекисты недостаточно откровенны; когда они упрекают чекиста в неискренности. Чекист в принципе не имеет никакого права говорить правду", - пошутил Невзоров.

По его словам, любое слово правды от чекиста – это дикий непрофессионализм.

"Говорящий правду чекист – это все равно что мяукающий крокодил", - добавил российский публицист.



Также журналист высмеял Владимира Путина, комментируя его недавние слова о Сталине.

"Если вдруг в Интернете вы увидите объявление или под дворником машины найдете визитку "В.В. Путин. Юридические услуги", ни в коем случае не берите этого человека в адвокаты. На днях выяснилось, что он в этом смысле абсолютно профнепригоден", - с характерным юмором заявил журналист.

Ранее российский журналист Александр Невзоров заявил, что русские не могут смириться с фактом, что Украина имеет право на самоопределение.

По его словам, право на свой язык, самоопределение, собственных героев больше всего раздражает зомбированное телевизором большинство, уверен журналист.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.