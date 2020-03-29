Освобождение Крыма и Донбасса произойдет естественным образом, потому что у России нет ресурсов, чтобы долго тянуть на себе этот конфликт

Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.

Он считает, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс.

"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом", – рассказал Невзоров.

К слову, известный российский журналист Александр Невзоров рассказал, когда мы сможем спокойно ездить из Украины в Россию и дружить, как раньше.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Мы как раз можем единственное, и это будет приметой нашей нормальности (я говорю со стороны России), если мы наберемся мужества и скажем: "Все было, бл…дь, зря! И Крым, и Донбасс!"", - заявил Невзоров.

К слову, агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек.

Такое заявление сделал российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине", – рассказал журналист.

Комментируя заявление президента Украины о возможности проведения местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса, он назвал это абсолютно справедливым и правильным решением.

"Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – считает журналист.

Также он указал, что после сказанного президентом Украины, сразу же всполошились пропагандисты Кремля.

"Разумеется, немедленно тут же возбухли пропагандоны. Немедленно раскричался, как всегда, Соловьев. Но вообще, наличие [российских] войск [на Донбассе] – это загадка только для Соловьева", – заметил он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.