Освобождение Крыма и Донбасса произойдет естественным образом, потому что у России нет ресурсов, чтобы долго тянуть на себе этот конфликт

Об этом рассказал российский публицист Александр Невзоров.

Он считает, что у РФ не хватит ресурсов долго содержать Крым и Донбасс.

"Полагаю, если Украине еще будут нужны эти земли, скорее всего, она их получит обратно. Просто потому, что у России нет ни кадровых, ни финансовых возможностей бесконечно все это тянуть. Мы видим на примере Донбасса, что замышлялось это как некая красивая, романтическая история распространения "русского мира", но все опять-таки уперлось в отсутствие исполнителей. И вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто "урки" разной степени романтичности, которые оказались обычными уголовниками, не способными ни на что, кроме как удерживать ситуацию террором, набивать подвалы трупами и пытаемыми. Это не может продолжаться долго, конфликт на Донбассе завершится естественным образом", – рассказал Невзоров.

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К слову, известный российский журналист Александр Невзоров рассказал, когда мы сможем спокойно ездить из Украины в Россию и дружить, как раньше.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Мы как раз можем единственное, и это будет приметой нашей нормальности (я говорю со стороны России), если мы наберемся мужества и скажем: "Все было, бл…дь, зря! И Крым, и Донбасс!"", - заявил Невзоров.

К слову, агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории, гибелью 20 тысяч человек.

Такое заявление сделал российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"Он (Путин. – Ред.) вспомнил, то беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине", – рассказал журналист.

Комментируя заявление президента Украины о возможности проведения  местных выборов на неподконтрольной территории Донбасса, он назвал это абсолютно справедливым и правильным решением.

"Зеленский абсолютно справедливо рассудил и сказал, что вообще-то какие-то разговоры о каких бы то ни было выборах возможны только после того, как Россия уведет свои войска с Донбасса", – считает журналист.

Александр Невзоров

Также он указал, что после сказанного президентом Украины, сразу же всполошились пропагандисты Кремля.

"Разумеется, немедленно тут же возбухли пропагандоны. Немедленно раскричался, как всегда, Соловьев. Но вообще, наличие [российских] войск [на Донбассе] – это загадка только для Соловьева", – заметил он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.