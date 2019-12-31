Уходящий 2019 год Желтой Земляной Свиньи был насыщенным на события, как хорошие, так и плохие, особенно в Украине. Новый 2020 год хочется встретить максимально приятно, ведь как его встретишь, так его и проведешь. Главным атрибутом праздника является накрытый разными вкусностями стол. Но, где взять идеи для блюд, и как их приготовить, рассмотрим далее.

Новый год Белой Крысы прогнозируется для нас настоящим феерическим праздником. Несмотря на индивидуальные традиции каждого из нас, есть и общие стандарты, например, накрывать вкусный новогодний стол. Кулинарные чудеса творить бывает крайне трудно. Одни хотят придумать что-то нестандартное, креативное. Другие думают, как создать классный бюджетный стол. Есть вегетарианцы и любители специфических кухонь, а есть и те, кто предпочитает стандартный минимализм — мясо курицы, оливье, шубу. Предлагаем рассмотреть интересные идеи для новогодней кухни.

Бюджетные домашние блюда

Хочется накрыть вкусный новогодний стол, но денег нет? Не беда! За небольшие вложения из того, что находится под рукой, можно накрыть роскошный бюджетный банкет. Здесь главное проявить креатив и силу воли.

Атрибуты бюджетной кухни (из чего можно приготовить блюда дешево и сердито):

куриные яйца (их можно фаршировать чесночным соусом, делать красивые нарезки, добавлять к другим блюдам);

картофель (универсальное средство, из которого можно готовить все, чего только душа пожелает);

твердый сыр (в магазинах есть бюджетные варианты, из которых можно сделать классную нарезку или запеканку);

рыба (очень выгодно, если в семье есть рыбак, духовка, лук и лимон, также можно обойтись обычной селедкой, сделав традиционную шубу);

фрукты и овощи (салаты и выглядят элегантно, и делаются быстро, и получаются очень вкусно);

мука (всегда можно испечь домашнее печенье, торт или пирог, мороки много, но оно того стоит).

Нередко на бюджетном столе можно увидеть полуфабрикаты, например, вареники с картофелем, котлеты, блинчики и т.д. В этом случае и готовка простая, и дешево, и встречи Нового года будут рады все.

Важнейшим аргументом на бюджетном праздновании является ресторанное оформление. Специалисты рекомендуют даже простые блюда преподносить красиво. Как это сделать? Вот несколько креативных примеров:

букет из помидоров, зелени и огурцов;

яичная нарезка, помещенная в крупный помидор;

бутерброды (самый вкусный деликатес на любом столе, который можно преподнести в сотнях вариаций);

селедка в туфельках из болгарского перца;

простой салат из свеклы и майонеза, можно превратить в красивые фиолетовые рыбки.

Универсальным блюдом на новогоднем столе является печеночный торт. Его можно разбавить варенной морковью, свеклой и белками яиц в виде снеговиков. И как же праздновать, если не приготовить курицу. Кулинарные шедевры с мясом творить не только просто, но и очень приятно. Если средств на мясные продукты не хватает, можно заменить их грибами.

Печеный картофель, начиненный соусом. Этот недорогой вариант готовится быстро и легко. В роли соуса может выступить обычный чесночно-сметанный микс с зеленью. Запекается такая прелесть в духовке 30-40 минут. Его стоит притрусить тертым сыром, чтобы тот успел расплавиться и окутать картофель. К блюду можно добавить рыбу или мясо (свиньи, курицы, кролика или любое другое).

Бобовый буррито и другие подобные блины с начинкой — это очень вкусно, дешево и даже полезно. Чтобы сэкономить время и силы на готовке блинов, можно купить простой лаваш.

Интересные блюда на стол к Новому году

Нарезки колбасы и сыра, салаты, шуба, картофель и другие подобные элементы на праздничных столах давно стали традицией. Подать их креативно можно, но, чтобы украсить стол потребуется добавить хотя бы несколько новых, действительно «свежих» блюд. Так, можно приготовить креветки и кальмара, запечь в духовке огромного судака, или запечь мясной рулет с начинкой. Вот несколько таких интересных идей:

Запеченный лосось в фольге. При готовке можно использовать розмарин и лимонную цедру, красная рыба очень любит кислинку.

Мясной рулет с грибами и сыром. Краткий рецепт: 600-700 грамм фарша, одно куриное яйцо, один лук репчатый, одна морковь, 150-200 грамм свежих шампиньонов, 1-2 столовых ложки майонеза, 100 грамм твердого сыра, 1-2 столовых ложки растительного масла, соли и специй по вкусу. Пошаговая инструкция: раскатываем фарш в блин 2 сантиметровым слоем, по всей площади размещаем начинку, сводим бока между собой в центре, чтобы вышел рулет, присыпаем его сверху сыром, запекаем, режем, выставляем. Готово, приятного аппетита.

Оливье с тунцом. Чтобы приготовить этот кулинарный шедевр, нам понадобится: один красный лук, 3 картофеля (варенных в мундире), одна проваренная морковь, 100 грамм консервированного зеленого горошка, 3 столовых ложки винного уксуса, 100 грамм майонеза, 70 грамм натурального йогурта, чайная ложка горчицы, один консервированный или приготовленный тунец, 3 варенных яйца, 100 грамм маринованных огурцов, зелень. Измельчаем все, смешиваем, украшаем, готово.

Блюда на Новый год для двоих

Нередко праздник встречается двумя влюбленными: мужем и женой. В этом случае готовить очень много вкусностей нет смысла, лучше приготовить меньше, но более дорогое и изысканное. Например, варенные креветки под кисло-сладким соусом, канапе, бутерброды с икрой, смузи, какие-либо другие коктейли, торт. Отличным вариантом будет салат «Исключительная нежность». Чтобы его приготовить, потребуется:

микс морепродуктов: кальмары, креветки, семга;

майонез;

тертый сыр;

красная икра.

Перед тем, как дарить подарки, можно также приготовить вкусные фреши из апельсинов, бананов или мандаринок. Это не просто подымет дух Нового года, но и приятно удивит вашу половинку.

В Украине проводился даже социологический опрос, относительно предпочтений к новогоднему столу. Как отмечают специалисты, люди все больше готовят новые креативные закуски, нежели традиционные блюда. Так, оливье и шуба появляются все реже, а красная рыба, сырные запеканки, канапе и другие подобные вкусности готовятся все чаще.

Некоторые могут подумать, что быть вдвоем скучно и никакое блюдо не развеселит, это не так. Будем креативными, и все у нас получится.

Что мама готовит детям

Вкусовые предпочтения цветков жизни совсем другие, нежели у взрослых. Детям мамы готовят побольше сладостей и бутербродов, фруктовые нарезки с бананов, киви, яблок, йогурты. Каждой маме стоит знать, что любят их чада, и приготовить этого побольше, да преподнести ярче. Предлагаем несколько классных идей:

Десерт к Новому году «Олени в снегу». Чтобы это приготовить понадобится: малиновое желе, 200 мл. сливок (10-15%), желатин, чуть меньше столовой ложки, 2 столовых ложки сахара, немного черного шоколада (для рожек), около десятка гвоздик, столовая ложка кокосовой стружки (для имитации снега), несколько бананов (мордочки). Чтобы сделать рога, нужно шоколад растопить и нарисовать их на фольге или другой поверхности. Кусочки бананов режем так, чтобы они были похожи на мордочки. Носик и глазки делаем из тертого шоколада. Притрушиваем творение кокосовым снежком.

Десерт «Еловые шишки». Для них необходимы кукурузные хлопья (около ста грамм), грецкие орехи (где-то пол стакана), варенное сгущенное молоко, сахарная пудра (чтобы сделать украшение). Смешиваем ингредиенты и формируем шишку.

Восхитительные вкусняшки воспринимаются детьми в несколько сотен раз мощнее, чем могут чувствовать подобное взрослые. Именно поэтому поздравлять своих детей с Новым годом нужно не просто приготовив горячее, второе, салат и готово. Детское воображение требует побольше сахара и соков, а не диетическое изысканное блюдо, какого мир не видел.

Если готовить вкусно как в кафе не получается, лучше выбирать легкие по приготовлению десерты и салаты, на них опыта не нужно.

Основные правила готовки на Новый год

Основное, что здесь стоит отметить, это хорошая задумка. В большинстве случаев, без плана и рецептов сделать вкусный праздничный ужин не выходит. Таким образом, нужно заранее составить список блюд, продумать пошаговые действия, и, самое главное, сфантазировать идею оформления. Даже самое экономное питание можно организовать своими руками так, что вся семья будет в шоке.

Найти идею в интернете не составит особого труда. Так, можно взять фирменное блюдо какого-либо шеф повара, изображенное на фото, и приготовить в домашних условиях, заменяя продукты на те, что имеются под рукой. Чтобы необычное блюдо получилось приготовить еще и вкусно, можно посмотреть разные видео с пошаговыми инструкциями приготовления, а свою идею уже внедрить под конец готовки.

Банкетные десерты и вторые горячие блюда — это то, что легко оформляется и готовится. Вкусное блюдо может быть даже диетическое (в пост или при других обстоятельствах), важно не руководствоваться правилами «побыстрее» и «попроще». Если времени в обрез, лучше заказать готовые блюда в ресторане с доставкой.

Что можно использовать для украшения:

оливки (особенно недорогие диетические десерты и салаты из вкусного овощного набора станут оригинальные, если в нужных местах положить оливки);

шоколад (подходит не совсем на диетические блюда, но на сладкое это очень универсальное средство, особенно если его растопить);

твердый сыр (им украшают всевозможные первые и вторые блюда, десерты, салаты), не стоит экономить на нем, ведь порча банкета из-за сыра с плохим вкусом — глупо (было бы не очень приятно, когда красиво оформленные основные блюда стали несъедобными из-за одного ингредиента);

виноград, гранат, помидор, огурец, капуста, тепличная зелень — список, который должен быть под рукой у каждой хозяйки, будь то для простого семейного ужина, или на праздничное веселье.

Чтобы накормить большую семью, не нужно отдавать все силы и портить себе праздник. Если помочь некому, можно приготовить базовые стандартные блюда, сладкие подарки для детей, бутерброды для взрослых, и вперед встречать Новый год.

Как встретить новогодний праздник кормящей маме? В этом случае готовим только то, что предусмотрено лечащим врачом. Ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну, особенно если много еды и людей, давление со стороны «черной» стороны сознания, например, «это же легкое, это сегодня можно, ведь праздник же». Диету лучше составлять со специалистом.

Что сейчас модно готовить:

черные блюда (в них специально добавляют пищевые красители, водоросли, двойные порции какао, эксклюзивные виды риса, кунжута, также маслины и ягоды);

миксы мяса и сыра (лучшие деликатесы для обычных мужчин);

«правильное» овощное питание;

суши, поке, напитки фрозе (не самое простое приготовление за специальными рецептами, но Рождество и Новый год станут более разнообразными);

пончики-спагетти (вреднее салатов по калориям, но лучшее из того, что относится к списку «недорогое», «новогоднее», «необычные блюда»);

кофе в вафельных стаканчиках (корпоративное гуляние или семейный ужин превратиться в праздничные веселые посиделки).

Какой выбрать вариант блюда, решать только вам. Все интересные идеи скрыты только ограничениями собственной фантазии, которую лучше открыть и не стоять на месте. Самые крутые новогодние блюда были придуманы аматорами. Не используя мануал, где пошагово объясняется, что нужно делать, не покупая лучшее из лучшего, они формировали из ничего «сказку».

Если нет времени ничего готовить, но хочется что-то нормальное накрыть на стол, можно купить уже готовое в ресторане (заранее). Не стоит обращаться за этим в супермаркет. Так же можно отпраздновать и Старый НГ.

Чтобы порадовать родных на праздник, не обязательно трудится целые сутки у духовки, все должно быть в меру. Совсем не обязательно готовить банкетное угощение, ибо вполне вероятно, к праздничному вечеру вы будете уже не в состоянии весело встречать Новый год.

Также не нужно готовить изысканные блюда, традиционная кухня может и надоела, но можно найти и дешевые продукты, просто приготовить по-другому и подать в другом ключе. Бюджетное, не значит, что его кушать не приятно, а сложное в приготовлении не гарантирует факт, что всем понравится. Здесь главное учитывать, что любят все. Если это пища животного происхождения, можно запастись мясом. Если семья предпочитает вегетарианские блюда, закупаемся овощами.

Напомним, продукты на Новый год: во сколько обойдется украинцам праздничный стол.

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