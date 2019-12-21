Смотрите, какая погода будет 31 декабря и на Новый год

Синоптики сообщили украинцам, какая погода выпадет на Новый год, 31 декабря.

Согласно прогнозам, Украина встретит 2020 год очень разнообразно. Сайт "Метеопрог" сообщает, что накануне праздника стоит готовиться к сильным заморозкам и дождям.

В Киеве 31 декабря 2019 года обещают обильные осадки - выпадет снег с дождем. Температура может колебаться от -4 до +2 градусов при умеренном ветре.

По прогнозам метеорологов, в Сумах и Полтаве будут заморозки (около -2 градусов), а также настоящий зимний снег.

Как ожидают синоптики, в Харькове температура весь день будет держаться на нулевой отметке термометра, но к ночи может похолодать до -3. При этом во второй половине дня прогнозируют снег или мокрый снег.

В Черкассах 31 декабря начнется с заморозков (-4 градуса). Но в течение дня метеопрогноз сулит потепление до нуля. Ожидаются осадки в виде дождя. В Запорожье Кропивницком и Днепре прогнозируют нулевую температуру и мокрый снег с дождем.

В Николаеве днем обещают теплую погоду - до +3 градусов. Но с дождем вплоть до самого Нового года. Аналогичная погода будет и в Херсоне. В Одессе ожидается еще более теплый праздник - до +4 градусов днем и вечером. Настроение отдыхающим может испортить дождь. В Виннице, по наблюдениям экспертов, будет -5 градусов ночью и +2 днем. Возможны осадки в виде дождя со снегом.

В целом, теплая погода прогнозируется во всех западных областях. Во Львове ожидается настоящая оттепель: до +8 граудусов днем и +4 - вечером. В Луцке должно быть так же тепло, но с дождями. В Ивано-Франковске - дождливо и до +6 градусов.

Синоптики рассчитывают, что так же тепло будет и в Черновцах. Горожане встретят Новый год при температуре +5 градусов, без снега, но под облачным небом. В Ужгороде и Хмельницком ожидается температура от -2 до +2 градусов, прогнозируют обильные дожди. В Тернополе - дождливо, от -4 до +3 градусов.

В Ровно и Луцке ожидаются небольшие дожди, температура воздуха будет колебаться от -4 до +8 градусов. В Житомире и Чернигове, по данным метеослужбы, ночью будут морозы (до -5 градусов), но ближе к Новому году на улице потеплеет до +3 градусов. Могут пройти дожди.

В Крыму будет дождливо и прохладно - от -5 до +2. В Донецке и Луганске ожидается 0 на термометрах и мокрый снег под Новый год.

Наталка Диденко опубликовала в Facebook свой прогноз. Она предупредила киевлян об опасности: из-за заморозков в столице может быть гололед. По ее данным, снега на Новый год ждать не стоит. Небольшой снегопад может пройти 29 декабря.

Народные синоптики ожидают, что снег можно будет увидеть по всей Украине за несколько дней до нового года. Так Леонид Горбань сообщает, что в декабре обильные снегопады пройдут с 22 по 24, а затем с 27 о 29 числа. Во многих регионах сугробы продержатся до самого Нового года.

Гидрометцентр тоже предполагает, что снега в праздник не будет. По данным службы, снегопад может накрыть только Карпаты.

Напомним, погода резко испортится, зима испытает украинцев на прочность: свежий прогноз синоптиков.

Как сообщала Politeka, погода в Украине устроила настоящую революцию: +15 и солнечно.

Также Politeka писала, что погода добьет украинцев аномальной температурой, теплые вещи можно прятать: "+14 и выше".