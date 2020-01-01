Первая часть фильма "Один дома" вышла почти 30 лет назад

29 лет исполняется культовому фильму "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли

Этот фильм считается одним из лучших рождественских шедевров. Миллионы людей по всему миру с удовольствием смотрят его на новогодние праздники. А вот актеры фильма за годы кардинально изменились.

Кевин Маккалистер — Маколей Калкин

Актера обвинили в пристрастии к вредным привычкам, но за последние годы он смог реабилитироваться и начал возвращаться в мир кино. Актер снялся в интересной рождественской рекламе и у него есть своя рок-группа.

Гарри — Джо Пеши

Мокрый бандит в фильме выглядит как неудачник, однако ему удалось великолепно раскрыть образ мафиози в фильмах Мартина Скорсезе, за роли получил "Оскар" и другие награды.

Марвин — Дэниел Стерн

Сейчас Стерн также занимается озвучкой мультсериалов, выступает как режиссер фильмов и создает скульптуры из бронзы.

Кейт — Кэтрин о'хара

С 1990 года она снялась в более, чем 50 кинокартин. Часто появляется в ситкомах и телешоу, а также ее ценят как актрису озвучки.

Ранее

Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в фильме «Один дома», пошутил в своем Инстаграм по поводу перезапуска Disney фильма «Один дома».

Артист поделился фото, на котором предстал в образе Кевина, но уже в наши дни.

На фото Маколей в клетчатой рубашке, майке и трусах сидит на диване с тарелкой еды. На его ногах — ноутбук. При этом виден надутый живот артиста.

«Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный «Один дома»», — прокомментировал он под постом.

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