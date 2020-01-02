Легенда российского рока, знаменитый лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков отметил, что сейчас в РФ отмечается колоссальный уровень идиотизма культуры

Такие выводы легенда российского рока сделал, вспомнив, как ранее власти в Российской Федерации прибегали к цензуре текстов песен его группы.

Как сообщает Politeka.net, такую точку зрения он озвучил в интервью YouTube-каналу «Редакция» (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам артиста, уровень идиотизма культуры тех времен был не близок к теперешнему, хотя также бил рекорды. И теперь, по его мнению, он сильнее и все растет.

«Достаточно много текстов цензуровали. У меня, например, в песни «Почему не падает небо» строчку «мрамор плечей ее» сочли порнографической. Показатель уровня идиотизма на то время культуры был не близок к теперешнему, но тоже бил рекорды. Теперь, конечно, сильнее. На сегодняшний уровень идиотизма беспредельный и он все растет», — отметил Гребенщиков.

Также ранее сообщалось, что российский певец и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков лестно отозвался об Украине и разнес пропагандистов Кремля.

Свой комментарий об отношения Украины и России он дал после одного из своих концертов.

По его словам, лучшего приема чем в Украине он не встречал нигде.

«Украина — нежнейшее место… Нежнее приема, чем в Украине, я не встречал нигде», — заявил Борис Гребенщиков во время встречи, отвечая на вопрос о туре в Украине.

Напомним, что священник атаковал легендарного российского певца Гребенщикова

Как сообщала Politeka, Гребенщикова спасают от алкоголизма

Також Politeka писала, що Ахеджакова несподівано вказала росіянам на фатальну помилку в Україні.