В Украине начал формироваться новый «офис контрабанды» прямо за спиной у Макса Нефьодова

Об этом рассказал журналист-расследователь Евгений Плинский.

«Привет друзья. Будем считать этот материал как подведение итогов таможенных перипетий за 2019 год. Как мне кажется, за это время с ней произошло 4 ключевых изменения. С приходом Зеленского - развалился офис контрабанды Грановского. Таможня отделилась от налоговой. Главой таможни стал Макс Нефьодов. Стал формироваться новый офис по контроле контрабанды», - отметил он.

При этом Плинский утверждает, что начнет разбирать ситуацию «из-за угла».

«Но спустя пару минут, вы поймете, почему. Вроде бы, достаточно рядовое событие произошло в Одессе несколько дней назад. Сотрудники Национальной полиции на выезде из одесской таможни задержали контейнер компании inter trans capital. По документам, там находилось пленка ПВХ, весом 28 тонн, которую одесские таможенники без проблем оформили и выпустили. Но, остановив этот контейнер за пределами порта, полицейские обнаружили в нем совсем не пленку, а полный контейнер табака для кальяна, стоимостью более четверти миллиона долларов. Красиво, но это только начало. Контейнеров с табаком было два. Оба одновременно зашли в черноморский порт «Рыбный» и Стамбула, оба на одну и ту же фирму, и оба там же расположились. Как пленка растаможилась, без досмотра и контроля, покинув одесскую таможню? Правда, поймала полиция только один, второй успел сбежать», - подчеркнул он.

Также Плинский показал номера их деклараций.

«Оформил их старший инспектор поста ВМО номер 4 поста «Черноморский» Евгений Будак. По обоим контейнером не было применено никаких форм контроля, как и не было сработки системы «Асаур». Таможня знала, чей этот груз», - уточнил он.

При этом журналисту удалось узнать, что всего компания ввезла в Украину несколько десятков таких контейнеров.

«Владельцем обеих контейнеров, который таможни оформила как «пленку», является компания Inter Trans Capital. Я уже говорил, если открыть статистику и ее таможенные оформления за последние два месяца, ну когда в Одессе уже вовсю шла реформа и борьбу с контрабандой вел Игорь Резник, то мы увидим, что фирма это везла в Украину 55 контейнеров с абсолютно разным грузом из разных стран. Стеклоткань, мебельную фурнитуру, двигатели, синтезаторы, мешки, постель, мотошлемы, минитрактора, беговые дорожки и много-много пленки ПВХ. 40 из 55 контейнеров», - рассказал он.

Как оказалось, в 2018 году полиция уже задерживала аналогичный контейнер. В нем оказалась парфюмерия на 10 миллионов гривен.

«А теперь самое интересное - оба этих случая, с разницей в год, объединяет один маленький, но важный момент. Некто Игорь Кучер. Кучер сегодня – замначальника по контрабанде одесской таможни. Новой таможни, уже отреформированной. И активно работая в команде нового начальника Евгения Кодис. Именно Кучер, по моей информации, согласовывал с замначальника порта рыбных Дранковым оформления и выход этих двух контейнеров с табаком под видом пленки. Начальник одесской таможни Евений Кодис, кстати, тоже был в курсе прохода этого груза. Но все сорвала полиция, которая ударила по контейнеру с пленкой-табаком», - уточнил Плинский.

Сам Кучер, утверждает журналист, это «верный солдат Сергея Тупальского еще со времен работы старого офиса Грановского. И попал в Одессу на эту же должность еще в сентябре 18 года».

«А вот приказ о его продлении, но уже за подписью Тупальского, который через несколько месяцев после появления Кучерра в Одессе, пришел туда начальником. И вы не поверите, пропуск сентябрьского контейнера Рудова с парфюмерии в Одессе согласовывал тогда все тот же Кучер. Кстати, когда Кучера переводили в Одессу в 2018-м, его начальником был еще один член команды Тупальского, тоже офисный, попавший в Одессу по тому же переводу - Александр Виноградов. А сегодня Виноградов, в рамках создания уже нового офиса, поставили рулить таможенным постом «Борисполь», спустив это распоряжение новому начальнику киевской таможни Антону Борисенко», - отметил он.

Появление Кучера в команде новой одесской таможни – Кадиса, Виноградова, на Киеве – Борисенко, это один из этапов создания нового офиса контрабанды, утверждает Плинский.

«Эти два товарища - это второй этап формирование правильных людей в многослойной структуре офиса. Первым было внедрение в команду Нефьодова Игоря Резника, который через успешную работу в Одессе, при поддержке контрабандиста Шермана, зарекомендовал себя перед Максом, и теперь возглавил новый департамент аналитики и контроля. Такой себе летучий отряд по борьбе со злом. После завода Резника на аналитику, Кучера на контрабанду в Одессу и Виноградова в Киев на «Борисполь», следующим ходом от офиса, в ближайшие дни, станет назначение начальником порта «Рыбный» Александра Гаврилюка. Гаврилюк - человек-легенда, который при старой системе рулил в ВМО №1 при Альперине. А последний месяц безудержного контрабаса, перед сменой Порошенко, его поставили руководить всей одесской таможней, и он справился», - рассказал он.

Плинский утверждает, что все происходящее обходит стороной самого Нефьодова, который «

Но Порошенко проиграл, его тогда спрятали. А теперь его подтянули обратно в Одессу. На днях назначили в таможню аэропорта Одессы, а оттуда, по переводу, должны перекинуть на порт «Рыбный» рулить потоком нелегальных товаров из Турции.

Ведь именно порт «Рыбный» в Черноморске - главные ворота для входа турецких товаров в Украину. Но, как видите, это все - третий эшелон в структуре офиса. Кто стоит над ними? Выстраивание всей этой истории идет с прямым участием двух ключевых людей из старого офиса - Виктора Шермана и Сеяра Куршутова, который после небольшой паузы возвращается в игру, используя старые, не развалившееся с весны связи старой структуры.

Эта пара начинает строить свою маленькую империю по контролю за схемами. Они не главные в этой истории. Скорее, связующие. И одесская таможня, в той конфигурации, которую мы описали – пилотный проект нового офиса, который еще формируется и активно должен заработать с января Нового года.

Если тема пойдет, то такие цепочки выстроиться на всех таможнях. Следующей должна стать киевская, где на «Борисполь» уже поставили офисного Виноградова. Расставили несколько очень интересных замов и поставили молчаливого и послушного начальника Антона Борисенко.

И происходит весь этот процесс за спиной и за рамками понимания Макса Нефьодова, который пока отрывает сканера на границе с Польшей.

Да, уверен, что у вас много вопросов по структуре офиса. Кто там главный, где силовики, почему столько белых пятен - у меня этих вопросов тоже достаточно, но уверен, что ответов на многие из них нет даже у тех, кто этот офис сейчас строит.

Просто впервые мы следим за этим процессом не постфактум, а онлайн. В процессе создания. И думаю, что формирование этого офиса контрабанды будет главной темой начала следующего года. Нас с вами ждет очень много интересных открытий в его структуре.

Источник: Знай