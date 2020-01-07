Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции ВСУ
Как сообщает Politeka.net, об этом в утренней сводке пишет пресс-центр штаба ООС в социальной сети Facebook.
Военные сообщили, что 6 января вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" нарушили режим прекращения огня 5 раз.
В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что враг обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями вооружения: минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Противник два раза открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески. Боевики обстреливали позиции ВСУ из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы обстрелы ВСУ в Крымском. Коварный враг трижды стрелял по позициям ВСУ с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Увы, но вчера, 6 января в результате вражеского обстрела два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.
Напомним, что боец с позывным «Цибуля» воевал с боевиками на востоке Украины, вернулся домой осенью прошедшего года, но так и не смог справиться со своими проблемами после приезда с войны.
Николай Муравский ранее был волонтером. Помогал военным на войне с самого ее начала на Донбассе, а в 2017 году стал бойцом 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Также известно, что Муравский был активным участником «Евромайдана» и "пластуном".
Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».
Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».
Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов.