Гриппом переболеют до 6,7 млн украинцев в текущем эпидемическом сезоне

С таким предупреждением выступили в Центре общественного здоровья.

Эпидемиологический порог в Украине пока не превышен, однако в семи областях Украины интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных. Это Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

По словам экспертов, в эпидемическом сезоне 2019/2020 ожидается две волны гриппа. Первая была в декабре – и прошла относительно легко. Только 3% заболевших попали в больницы – это были в основном дети до четырех лет. Вторая будет в конце января – начале февраля, она будет сложнее и затянется на четыре недели, прогнозирует Центр общественного здоровья. Именно на этот период придется пик заболеваемости. Ожидается, что в общей сложности за сезон переболеют от 4,8 до 6,7 млн украинцев.

"...Никто не может знать, переживет ли он этот сезон или нет. Грипп – непредсказуем, потому что все развивается очень быстро; потому что нет должной настороженности в начале сезона; потому что все забывается, а сейчас еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда – непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния", – написала у себя на странице в Facebook инфекционист Ольга Голубовская.

Особенно рискуют подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Медики напоминают, что самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.

Но не стоит забывать и о противопоказаниях. Например, нельзя делать прививки против гриппа детям до шести месяцев. Вакцинация не допускается, если у человека температура – поэтому врач должен провести осмотр и измерять температуру. Вакцина содержит куриный белок, если на него есть аллергия – прививка противопоказана. Также вакцинироваться не разрешается людям с ослабленным организмом, например, при иммунодефиците, или если человек с онкологией проходит химиотерапию.

Важно также понимать, что вакцинация от гриппа не защищает от других ОРВИ — аденовирусной инфекции, риновирусной инфекции, респираторно-сентенциального вируса и других.

Напомним также, что вспышка страшной болезни поставила на уши всю Одесскую область: среди жертв дети.

Как сообщала Politeka, что вспышка опасной инфекции зафиксирована в Украине: "Посадят в изолятор".

Также Politeka писала, опасная болезнь не собирается покидать Украину: «ситуация ухудшается».