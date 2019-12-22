Грипп является вирусной инфекцией, которая отрицательно влияет на функционирование носа, горла и легких. Эта болезнь распространяется очень быстро, вызывая сезонные эпидемии. Если знать симптомы гриппа, есть шанс избежать осложнений.

Грипп: симптомы

Основные признаки гриппа: повышается температура тела до сорока градусов, ощущается слабость и головная боль, озноб, головокружение, боязнь света, сильное потоотделение, сухость и покраснения в горле, боль мышц и суставов имеет ноющий характер, беспокоит ринит.

Как отличить грипп от ОРВИ

Диагностировать болезнь могут только результаты анализов. Внешние признаки гриппа, которые отличаются от симптомов ОРВИ: болезнь атакует резко (температура поднимается до 39-40 градусов), глаза становятся красными, чешутся и слезятся.

При простуде болезнь развивается менее интенсивно: температура повышается до 38 градусов (и это максимальная отметка), больного беспокоит боль в горле, насморк, иногда бронхит и отит.

Если у пациента есть сомнения, грипп это или простуда, в аптеке можно купить специальный тест на грипп. Туда входит все необходимое, чтобы взять анализ слизистой рта и через десять минут получить ответ на волнующий вопрос.

Грипп в Украине

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что на территории Украины и по всему Северному полушарию в текущем году будут распространяться четыре вида гриппа. ВОЗ также уточнила рамки пика циркуляции вирусов: декабрь и январь (2019-2020).

Кишечный грипп

У детей наблюдаются такие признаки: рвота, повышение температуры, понос, боль и покраснение в горле, болезненные ощущения при глотании, отсутствие аппетита и вялое состояние.

У взрослых тошноты и рвоты нет, но снижается аппетит, повышается температура и стул становится жидким.

Врачи рекомендуют вакцинации как единственный надежный способ защиты от кишечного гриппа.

Свиной грипп

Для свиного гриппа характерны такие симптомы: высокая температура (не всегда), кашель, боль в горле, ринит, ощущение ломоты в теле, чувство усталости, а иногда головная боль и рвота.

Птичий грипп

Основные симптомы, которые наблюдаются у больных птичьим гриппом: температура достигает отметки 39 градусов, лихорадка (10 — 12 суток), головная боль, кашель с мокротой (в ней может быть кровь), развивается бронхит и ринит. Еще пациентов может беспокоить диарея, рвота и боль в животе. В редких случаях развивается поражение нервной системы, печени и почек.

Гриппозная пневмония

Симптомы гриппозной пневмонии: высокая температура, которую сложно снизить жаропонижающими препаратами, кашель (сухой и влажный), одышка, характерная боль и хрипы в грудной клетке.

Испанский грипп

Сто лет назад «испанка» (испанский грипп) унесла жизни около ста миллионов человек. Эта болезнь распространялась во всем мире в 1918-1919 гг. Началась эпидемия еще во времена Первой мировой войны. Считается, что причиной возникновения недуга стали антисанитария и плохое питание в военных лагерях и среди беженцев.

В последнее время ученые предполагают, что вскоре жители Земли столкнутся с похожей болезнью. Так, в 1918, 1957, 1968, 1977 и 2009 году человечество боролось с различными вирусами животного происхождения.

Как лечить грипп

Больному следует соблюдать постельный режим, пить большое количество жидкости, принимать противовирусные медикаменты и антибиотики. Также врачи рекомендуют проводить ингаляции с эфирными маслами, делать паровые ванночки для ног, часто проветривать помещение и делать компрессы из горчичников. Прогревание тела можно делать только после снижения пиковой температуры.

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