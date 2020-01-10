Новым заместителем мэра Киева Виталия Кличко станет некий Александр Густелев, у которого ранее находили при обыске 300 миллионов

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Александр Густєлєв является одним из "кошельков" городского головы Виталия Кличко.

"Мост съели? Теперь съедите и назначение некоего Густелева на заместителя Кличко. Густелев - глава Киевавтодора, у которого в 2016 году при обыске нашли 300 млн. грн. Считается одним из ближайших «кошельков» мера и ходит с ним в баню. Но только с целью попариться", - напомнил Дубинский.

Народный депутат также рассказал, что связывает скандалього Густелева с заместителем главы Мининфраструктуры Криклия.

"С целью попарить - Густелев находится в отношениях с заместителем министра транспорта Криклия, Форсюк Натальей, которая плотно связана с соросятами. С их помощью она организовала проверку качества киевских дорог и Кличко после отрапортовал, что организации «с репутацией» считают, что в Киеве делают дороги высокого качества", - добавил Дубинский в своем Telegram-канале.

Подытоживая, Александр Дубинский добавил, что "кошелек" Виталия Кличко недавно назначил своим заместителем человека, которого судят за хищение миллионов.

"Буквально на днях Густелев назначил своего заместителя Осипова, - директором департамента транспорта, при том, что его до сих пор судят за то, что украл 13 млн грн на разметке (просто вместо светящей разметки, делал обычную). Документы героя уже на согласовании у Гончарука", - резюмировал нардеп.

Напомним, Кличко «похоронил» транспортную систему Киева.

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