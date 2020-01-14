Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95"
Об этом заявила фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине, передает The New York Times.
Фишинговая атака на сайт "Квартала" произошла перед Новым годом. Хакеры пытались украсть персональные данные сотрудников.
В материале отмечается, что целью взлома сайта, вероятно, было заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, который сейчас возглавляет СБУ.
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Напомним, ранее журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач показал фотографии главы СБУ Ивана Баканова, который отдыхает на горнолыжном курорте во Франции.
Ткач опубликовал фото у себя на страничке. "Глава СБУ Иван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - подписал снимки Ткач.
Позже журналист и историк Александр Зинченко обратил внимание на то, что Баканов с семьей проводит время на более бюджетном курорте Мерибель.
Журналист отметил, что два курорта находятся совсем рядом, однако Мерибель расположен в другой коммуне, где большинство жилья рассчитано не на олигархов, а на средний класс.
«То есть сочетать Куршевель и Мерибель - это немного так манипуляция и стремление хайпануть. Скипас есть общий на три долины и стоит 300 евро на 6 дней, аренда комплекта лыжного снаряжения - 120-130 евро. Недельное пребывание одного лица в Мерибель - это максимум 1000 евро на человека. Смотрим в декларацию, сравниваем с официальными доходами, делаем выводы», - написал Зинченко.
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