Российские хакеры пытались взломать сайт студии "Квартал 95"

Об этом заявила фирма по кибербезопасности Area1, расположенная в Кремниевой долине, передает The New York Times.

Фишинговая атака на сайт "Квартала" произошла перед Новым годом. Хакеры пытались украсть персональные данные сотрудников.

В материале отмечается, что целью взлома сайта, вероятно, было заполучить электронные письма бывшего руководителя компании Ивана Баканова, который сейчас возглавляет СБУ.

Напомним, ранее журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач показал фотографии главы СБУ Ивана Баканова, который отдыхает на горнолыжном курорте во Франции.

Ткач опубликовал фото у себя на страничке. "Глава СБУ Иван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - подписал снимки Ткач.

Позже журналист и историк Александр Зинченко обратил внимание на то, что Баканов с семьей проводит время на более бюджетном курорте Мерибель.

Журналист отметил, что два курорта находятся совсем рядом, однако Мерибель расположен в другой коммуне, где большинство жилья рассчитано не на олигархов, а на средний класс.

«То есть сочетать Куршевель и Мерибель - это немного так манипуляция и стремление хайпануть. Скипас есть общий на три долины и стоит 300 евро на 6 дней, аренда комплекта лыжного снаряжения - 120-130 евро. Недельное пребывание одного лица в Мерибель - это максимум 1000 евро на человека. Смотрим в декларацию, сравниваем с официальными доходами, делаем выводы», - написал Зинченко.

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