Вот так отдыхает глава СБУ

Журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач показал фотографии главы СБУ Ивана Баканова, который отдыхает на горнолыжном курорте во Франции

Ткач опубликовал фото у себя на страничке. На них можно увидеть отдыхающего Баканова. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пост журналиста.

"Глава СБУ Иван Баканов. Меребель Куршевель. 08.01.2020", - подписал фотографии Ткач.

Ранее мы сообщали, что президент Украины с семьей засветился на отдыхе в Омане, в воскресенье утром, 5 января.

Согласно данным издания, Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - городе Маскате. Живет он в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

Отмечается, что глава охраны президента Максим Донец отправился в эту страну заранее, чтоб подготовить поездку.

Сообщалось, что пятый президент Петр Порошенко отдыхает на новогодние праздники в том же районе Сейшел, где и высокопоставленный соратник Владимира Путина.

Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский.

По его словам, речь идет о главе российской корпорации "Ростех" Сергее Чемезове. Этот концерн объединяет предприятия оборонного комплекса страны-агрессора.

"В жизни Петра Алексеевича всегда имело место везение. И вот, снова повезло. По счастливой случайности, в том же районе Сейшел, где аки волчья стая Деница без устали барражирует на яхте Катина Порошенко, борясь за вступление в НАТО и ЕС, отдыхает на новогодние праздники глава Ростехсотрудничества, Сергей Чемезов", - рассказывает Бужанский.

Напомим, крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко в ловушке

Также Politeka писала, что названы главные промахи новой власти, за которые поплатится Украина

А еще Politeka сообщала, что в Офисе президента оправдали Зеленского за полет в Оман.





