Известная писательница и педагог Лариса Ницой, которая яро защищает украинский язык, Лариса Ницой вступила в острую полемику с бывшим премьер-министром времен президентства Виктора Януковича Николаем Азаровым

Резкую реакцию Ницой вызвало его заявление о "воспитании в духе национализма" молодого поколения в Украине. Об этом она написала на своей странице в Faсebook.

По ее словам, Азаров "заистерил" из-за решения Министерства молодежи и спорта, которое планирует заложить в бюджет на 2020 год 9 млн. грн на "Пласт", а это в будущем, считает он, "армия Бандеры и Шухевича".

"Никогда не думала, что бульканье из канализации там меня порадует", - написала Ницой о высказывании Азарова.

"Чей это голос из унитаза? Азирова. Разродилось на сообщение о "Пласте". Мокшанским наречием... Никогда не думала, что бульканье из канализации так меня порадует, и так насмешат комментарии одноклеточных под тем бульканьем, которые с ужасом лопотали об украинском национализме и о своей ненависти к нему", – заявила Ницой.

По ее словам, украинский национализм – это прежде всего любовь. В частности к своей стране, народу, украинским песни, языку, культуре, традициям, истории и, конечно же, нашим Героям. И чем больше будет такой любви, тем сильнее будут становиться украинцы.

Она добавила, что для Московии все это – "как ладан для черта", даже сам Азаров и такие, как он, это понимают. Поэтому и взрываются подобными заявлениями.

"Мы и так неистребимая нация. Даже учитывая наше бессилие – нас не побороли. А представьте себе, какими мы будем и какой будет наша страна, когда все станут националистами!" – подытожила Ницой.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину: «Постепенно и незаметно».

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоговорящей группы: «Гетто в головах».

Также Politeka писала, что Ницой ошарашила признанием, всплыла правда: «Мечтала быть русскоязычной».