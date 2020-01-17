Синоптик рассказала, чего ждать от погоды в ближайшие дни

Весеннюю погоду в Украине можно будет наблюдать и на праздничные выходные, на 18-19 января

ОБ этом на своей странице в Facebook сообила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что ближайшие дни погода будет сухой и даже часто солнечной благодаря действию антициклона.

Температура воздуха в честь праздника немного снизится и в ночные часы составит 0-5 мороза, в Карпатах до -4-9 градусов, завтра днем ​​0-5 тепла, 19-го января от 2 мороза до 3 тепла.

«В Киеве второй Сочельник и Крещение вырвутся из плена стереотипов и пройдут в ногу с современными климатическими трендами - морозы не будут трещать, щеки не будут покрываться румянцем, горки снега не засыплет, от синоптиков временно отстанут», - отметила синоптик.

Погода в столице Украины будет сухой. Ночью 0-3 мороза, днем ​​18 января + 1 + 3 градуса, 19 января около нуля.

Следующая неделя будет в Украине начнется с тепла, однако во второй половине станет больше осадков и ветра.

Ранее сообщалось, что в Одесской области необычно теплая погода осенью и зимой отразилась на поведении пернатых птиц.

Об этом сообщил орнитолог Максим Яковлев.

С 11 по 14 января орнитологи обследовали территорию Придунайских водоемов, а также Дунайского биосферного заповедника.

«В этом году что-то пошло не так... Во время учетов цвели одуванчики, летали различные виды мух и ползали клещи. Токование садовых горлиц, брачные крики и дробь дятлов, теплое солнце приводили к мысли, что календарь показывает неверно, а сейчас начало весны», - заключили специалисты по результатам обследования.

Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру.

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе.

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