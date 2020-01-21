Известный Комбат пройдет курс химиотерапии и имуноподдержки

Об об этом сообщил в Facebook лидер Национального движения "ДІЯ" Дмитрий Ярош, передает Politeka.net

Яро привел цитату из сообщения командира 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрея “Червня” Гергета. Судя по словам военного, врачи диагностировали у него неоперабельную раковую опухоль. Военному предстоит пройти курс химиотерапии.

“Рак агрессивен, сейчас еще будут вшивать специальный порт в вену у ключицы. После нескольких курсов химии у нас, дополнительно препараты по иммуноподдержке, которые можно давать и за рубежом по их методикам", – процитировал Ярош Гергерта.

Первый курс лечения Гергет планирует пройти в Украине.

Согласно данным биографии, Гергет до войны работал ветеринаром. Имеет жену и четырех детей. Два раза баллотировался в Верховную Раду, и оба раза неудачно. С 2014 года участвует в боевых действиях на Донбассе.

Под постом Яроша в Facebook украинцы оставили множество слов поддержки Гергету.

“тримайся, ти повинен жити”, “Швидкого одужання! Сили і енергії побороти це зло! Нехай Господь допоможе Вам, лікарям і родині у всьому!”, “Дуже важко прийняти таку звістку....

Молимось Командире Червень”, “Хай Господь милує!

Тримайся, козаче!”, “тримайся, ти повинен жити”.

Стоит вспомнить, украинский волонтер Диана Макарова раскрыла подробности своей тяжелой болезни. “Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта, ну, разве мамонтенка подросткового возраста. Поэтом и было так тяжело ходить последние месяцы”, - написала она.

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