Возвращение оккупированных Россией территорий Донбасса станет большой проблемой для Украины

Подобное мнение в комментарии журналистам озвучил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, передает Обозреватель.

По его словам, Украина будет обречена, даже если Российская Федерация выведет с оккупированного Донбасса свои войска.

В качестве примера он привел аннексированную Абхазию, которая "умерла" после прихода туда российских войск.

"Л/ДНР", как и Абхазия, если реально на это смотреть... Ну хорошо, россияне ушли оттуда. Путин умер, пришел другой, "новый Горбачев", и говорит – делайте, что хотите. Куда абхазы пойдут – обратно в Грузию? Не уверен, что их грузины примут с открытыми объятьями. Не уверен, что грузины их посчитают равноправными гражданами своей страны, особенно тех, у кого руки в крови, или когда-то в ополчении служили, или хлеб пекли для своих ополченцев. Как для бандеровцев – кто-то пек хлеб, значит, он уже предателем был, уже расстрельная статья", – озвучил военный США свое мнение.

По словам Табаха, сперва нужно определиться, за чей счет будут восстанавливать разрушенные регионы, пострадавшие от активных боевых действий.

"То же самое у вас – хорошо, вы вошли сейчас в "Л/ДНР", у вас достаточно войск. А дальше что? Кто инфраструктуру будет отстраивать? Какой дальше план? Как вы к этим людям будете относиться? Будут ли они равноправными гражданами или второго сорта? За кого они будут голосовать – опять за пророссийские силы? Зачем это нужно? Очень сложная ситуация", – добавил офицер в общении с журналистами.

Подытоживая, Гарри Табах также заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин хорошо научился создавать очаги нестабильности – "заколдованный круг" в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, на Донбассе.

"А дальше – без меня не разберетесь, садитесь со мной за стол – товарищ Рузвельт, товарищ Черчилль и я. Сижу за этим столом и с вами на равных обсуждаю проблему, которую я же и создал", – резюмировал капитан ВМС США, объясняя логику Путина.

Недавно мы писали, что президент России Владимир Путин приписал украинские территории к составу РФ и заявил, что обязательно со всем разберется.

Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал во время пресс-конференции.

Глава страны-агрессора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям. Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.

Мы также рассказывали, что Владимир Путин хочет забрать у Украины шесть областей. Подобное мнение озвучил блогер и волонтер Мирослав Гай.

По его словам, «задание, которое ставит перед собой РФ – это развал Украины с дальнейшим присоединением к новому «союзному» государству некоторых наших городов и областей».

Офицер уверен, что речь идет о возвращении к проекту «Новороссия», который планировался к осуществлению в 2014 году.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.