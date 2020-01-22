22 января в Украине празднуют важную дату- День соборности. Больше века назад Восток и Запад объединились в одну страну и начали вместе бороться за независимость. В 2020 году, когда продолжается война на Донбассе, единство очень нужно украинцам. А укрепить его поможет душевное поздравление.
Впервые в истории День соборности отпраздновали 22 января 1919 года. Тогда руководство Украинской Народной Республики подписало Акт с Западно-Украинской Народной Республикой, который провозгласил объединение двух частей большой страны. 101 год назад в Киеве огромное количество людей вышли на Софийскую площадь, чтобы подтвердить свое единство и поздравить друг друга с этим событием. С тех пор появилась добрая традиция - в каждую годовщину Соборности украинцы объединяются в живые цепочки. Это демонстрирует, что даже через сотню лет они готовы поддержать друг друга, утвердить свою веру в счастливое будущее единой Украины.
Полуголый фаворит Данилко показал украинцам, как нужно расслабляться: горячее фото
Елена Зеленская перестала выходить на связь: "Не может оправиться от трагедии"
Дочь Джоли резко изменилась после гормональных препаратов: «Боже, да ее не узнать!»
Тарзан в постели показал, от чего Королева сходит с ума: "Одиноким женщинам тяжеловато смотреть"
Каждому украинцу нужно не только самому помнить о великом празднике, но и напомнить об этом соотечественникам. Лучше всего сделать это душевным поздравлением в прозе, стихах, открытках или по СМС.
Поздравления в стихах
Украина в этот день великий
Стала целою, великою страной,
Пусть народ, большой и многоликий,
Тебе подарок приготовит свой.
Вместе мы, и это ль не прекрасно!
Крепки, как Черного моря скала.
Это неприятелю любому ясно,
А украинцам - уваженье и хвала.
***
Украина! Сегодня праздник твой!
Поздравить мы желаем всей толпой.
И жителей всех дружно прославляем,
Народом мы гордимся и желаем!
Пусть жизнь в стране будет спокойной,
А каждая семья - довольной!
Что может праздник с нами справить,
Мы любим вас, и не устанем славить.
И с днем соборности спешим поздравить,
Подарки поскорее всем отправить.
***
Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З’єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайти!
***
Вітаю усіх нас з Днем Соборності
І побажаю я вам міцної єдності
В радості щоб всім українцям жити,
І цим з роками тільки дорожити.
І державі, і українському народу,
Бажаю продовження великого роду.
Щоб зростали міць і сила держави,
І щезали вмить будь-які чвари.
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днём соборности, желаю всей душой любить родную Украину, оставаться настоящим сыном своей страны, гордиться успехами своего народа. Пусть Украина будет уважаемой соседкой для других стран, пусть в ней царит мир и покой. С праздником.
***
Поздравляю с великим праздником - Днем Соборности Украины. Сегодня хочу пожелать тебе быть одним целым с народом, ценить крепкую дружбу, всегда получать братскую помощь и уважение земляков. Мира, добра и сплоченности всей стране!
***
22 января - День соборности Украины, один из главных праздников. От всей души поздравляю, желаю здоровья и благополучия всей семье. Пусть жизнь каждого украинца будет радостной, счастливой и мирной. Пусть солнце всегда освещает Украину, пусть в ней живется тепло, светло и уютно.
***
День соборности Украины — символичный и важный праздник для любого украинского патриота. Не важно, где он живет: на Западе или на Востоке страны. Главное помнить, что Украина - большая общая родина. И любить всех своих соотечественников. С праздником.
***
Поздравляю, дорогой брат (сестра) украинец (украинка) с Днем соборности. Всей семьей желаем тебе оставаться верным гражданином своей, всегда отстаивать интересы своей страны, достойно представлять свой народ, куда бы ни занесла судьба. Пусть тебя не покидает оптимизм и воля к победе. А соотечественники всегда поддержат в нелегкую минуту.
Поздравления для СМС
С Днем соборности Украины, земляк! Пусть наша родина навеки прославится в мировой истории, как самая успешная, счастливая и благодатная страна. Поздравляю сердечно!
Сила Украины - в единстве. В День соборности желаю всегда быть единым с украинским народом. Пусть Господь всегда помогает в этом.
Братья-украинцы, искренне желаю вам настоящего счастья, веры в свои силы и терпения в эти нелегкие времена. Дай Бог закончить войну на Востоке, чтобы наши дети всегда жили в мире и радости. С Днем Соборности.
Напомним, сценарий празднования Дня Соборности 22 января.
Как сообщала Politeka, что такое соборность: значение Дня единства для Украины.
Также Politeka писала, выходной или рабочий День соборности Украины 22 января.