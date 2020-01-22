22 января в Украине празднуют важную дату- День соборности. Больше века назад Восток и Запад объединились в одну страну и начали вместе бороться за независимость. В 2020 году, когда продолжается война на Донбассе, единство очень нужно украинцам. А укрепить его поможет душевное поздравление.

Впервые в истории День соборности отпраздновали 22 января 1919 года. Тогда руководство Украинской Народной Республики подписало Акт с Западно-Украинской Народной Республикой, который провозгласил объединение двух частей большой страны. 101 год назад в Киеве огромное количество людей вышли на Софийскую площадь, чтобы подтвердить свое единство и поздравить друг друга с этим событием. С тех пор появилась добрая традиция - в каждую годовщину Соборности украинцы объединяются в живые цепочки. Это демонстрирует, что даже через сотню лет они готовы поддержать друг друга, утвердить свою веру в счастливое будущее единой Украины.

Каждому украинцу нужно не только самому помнить о великом празднике, но и напомнить об этом соотечественникам. Лучше всего сделать это душевным поздравлением в прозе, стихах, открытках или по СМС.

Поздравления в стихах

Украина в этот день великий

Стала целою, великою страной,

Пусть народ, большой и многоликий,

Тебе подарок приготовит свой.

Вместе мы, и это ль не прекрасно!

Крепки, как Черного моря скала.

Это неприятелю любому ясно,

А украинцам - уваженье и хвала.

***

Украина! Сегодня праздник твой!

Поздравить мы желаем всей толпой.

И жителей всех дружно прославляем,

Народом мы гордимся и желаем!

Пусть жизнь в стране будет спокойной,

А каждая семья - довольной!

Что может праздник с нами справить,

Мы любим вас, и не устанем славить.

И с днем соборности спешим поздравить,

Подарки поскорее всем отправить.

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Вітаю усіх нас з Днем Соборності

І побажаю я вам міцної єдності

В радості щоб всім українцям жити,

І цим з роками тільки дорожити.

І державі, і українському народу,

Бажаю продовження великого роду.

Щоб зростали міць і сила держави,

І щезали вмить будь-які чвари.

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днём соборности, желаю всей душой любить родную Украину, оставаться настоящим сыном своей страны, гордиться успехами своего народа. Пусть Украина будет уважаемой соседкой для других стран, пусть в ней царит мир и покой. С праздником.

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Поздравляю с великим праздником - Днем Соборности Украины. Сегодня хочу пожелать тебе быть одним целым с народом, ценить крепкую дружбу, всегда получать братскую помощь и уважение земляков. Мира, добра и сплоченности всей стране!

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22 января - День соборности Украины, один из главных праздников. От всей души поздравляю, желаю здоровья и благополучия всей семье. Пусть жизнь каждого украинца будет радостной, счастливой и мирной. Пусть солнце всегда освещает Украину, пусть в ней живется тепло, светло и уютно.

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День соборности Украины — символичный и важный праздник для любого украинского патриота. Не важно, где он живет: на Западе или на Востоке страны. Главное помнить, что Украина - большая общая родина. И любить всех своих соотечественников. С праздником.

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Поздравляю, дорогой брат (сестра) украинец (украинка) с Днем соборности. Всей семьей желаем тебе оставаться верным гражданином своей, всегда отстаивать интересы своей страны, достойно представлять свой народ, куда бы ни занесла судьба. Пусть тебя не покидает оптимизм и воля к победе. А соотечественники всегда поддержат в нелегкую минуту.

Поздравления для СМС

С Днем соборности Украины, земляк! Пусть наша родина навеки прославится в мировой истории, как самая успешная, счастливая и благодатная страна. Поздравляю сердечно!

Сила Украины - в единстве. В День соборности желаю всегда быть единым с украинским народом. Пусть Господь всегда помогает в этом.

Братья-украинцы, искренне желаю вам настоящего счастья, веры в свои силы и терпения в эти нелегкие времена. Дай Бог закончить войну на Востоке, чтобы наши дети всегда жили в мире и радости. С Днем Соборности.

Напомним, сценарий празднования Дня Соборности 22 января.

Как сообщала Politeka, что такое соборность: значение Дня единства для Украины.

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