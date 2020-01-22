Давным-давно появилась традиция праздновать День Татьяны и День студенчества одновременно — 25 января. Эта дата вызывает много споров, но успела обрасти традициями. Мало кто знает об истории слияния двух праздников в Украине. Politeka.net расскажет о фактах, которые расставят все на свои места.

История праздника

25 января православные христиане почитают святую мученицу по имени Татьяна. Ей присвоили этот статус после трагических происшествий. Согласно истории, в третьем веке нашей эры, когда еще не крестили Киевскую Русь, язычники жестоко издевались над ней за веру. Палачи пытали девушку и требовали молиться языческим богам. Но Татьяна была очень стойкой, а от ее святости идолы падали и разбивались. После этого христианку бросили к дикому льву. Однако голодный хищник не напал на жертву, проявив неожиданную ласку. Когда же Татьяну попытались сжечь — она выжила, а ожоги бесследно затянулись.

В конце-концов язычники казнили девушку, отрубив ей голову мечом. Это произошло 25 января (или 12 числа по старому календарю). В 235 году Татьяну причислили к лику святых.

Уже в 18 веке 25 января стали праздновать еще одно событие, уже никак не связанное с верой. В 1775 году российский граф Иван Шувалов, известный покровитель науки и образования, попросил императрицу Елизавету I поддержать открытие Московского университета. Меценат придумал эту идею вместе со знаменитым Михаилом Ломоносовым.

Императрица поддержала проект и 25 января подписала указ. С тех пор московские студенты отмечали праздник, как годовщину основания университета. Интересная деталь — мать Ивана Шувалова звали Татьяной. Позднее император Николай I приказал праздновать не факт учреждения вуза, а подписание акта. Ведь это историческое событие, которое изменило всю систему образования.

Долгое время праздники считались неразлучными и взаимосвязанными. Учащиеся считали великомученицу своей покровительницей. В ее честь 25 января проводили молебны. Этот день совпал с окончанием семестра в университетах. Поэтому студенты отмечали его особенно шумно и весело. В Татьянин день они разыгрывали преподавателей, гуляли по городу, пели песни. Стражи порядка традиционно не мешали гулякам.

Но Международный день студенчества приурочили к совсем другой дате — 17 ноября. В основе тоже лежит трагическое событие. 28 октября 1939 года в городе Прага люди вышли на демонстрацию по случаю десятой годовщины создания Чехословакии. На тот момент страна была оккупирована нацистской Германией. Активисты выступили против захватчиков. Но немцы подавили протест силой.

Во время столкновения был ранен студент Ян Оплетал. 15 ноября парень скончался. Новость о его гибели вызвала новую волну протеста, который объединил тысячи студентов и преподавателей из разных вузов. А 17 ноября оккупанты арестовали протестующих, среди которых оказались политики, 1800 студентов и педагогов. Они казнили девять лидеров. Сотни человек отправились концлагеря. Вдобавок, той осенью немцы закрыли все колледжи и университеты в Чехословакии.

В 1941 году во время участники Международного антинацистского конгресса провозгласили 17 ноября днем памяти студентов, погибших во время демонстраций. После чего студенты во всем мире признали своим праздником именно эту дату. Украина не стала исключением. Но многие украинские студенты празднуют 25 января вместе с Днем Татьяны и в 2020 году.

Традиции праздника

Несмотря на изменение даты, Татьяна не перестала покровительствовать студентам. Верующие традиционно идут в церковь, чтобы поставить свечку за легкую учебу и вымолить у Господа помощи в образовании. И только потом отмечают за столом, устраивают приколы. В университетах часто пишут сценарий и устраивают торжество. Любой желающий может показать номер на сцене.

25 января справляют именины. Нетрудно догадаться, что кроме студентов надо поздравлять всех Татьян.

В честь Дня Татьяны в Украине издавна пекли караваи. Эта традиция зародилась в Бабьем угле, где хозяйки хранили кухонную утварь. Это место в хате называют “солнышком”. Поэтому старшие женщины в семье, “большухи”, пекли большой каравай в форме солнца. Когда выпечка немного остывала, хлеб разламывали и раздавали куски всем родственникам. Таким образом в древности украинцы зазывали тепло зимой и ускоряли приход весны. Если же кто-то из членов семьи не смог приехать на празднование, ему обязательно нужно отложить ломтик на отдельной тарелке.

На Татьянин день также принято идти на берег реки и выбивать пыль из ковров и половиков. Как правило, ее после новогодних праздников собиралось много. Первыми на реку традиционно шли девушки. Именно они чистили грязь. А потом молодые парни заносили половики во двор, где развешивали на заборе. Девушкам приходилось стараться, ведь их работа была видна всем прохожим. Особенно на результат обращали внимание юноши. Ведь по чистому половику можно узнать добросовестную хозяйку и хорошую жену.

В свою очередь, во время праздника девушки приманивали женихов. Существует традиция расстилать на пороге небольшой коврик. И кто первым вытрет о него ноги — будет часто захаживать в гости. Чтобы надежно приворожить молодого человека, украинки прятали в доме любимого метелки, сделанные из перьев и обрезков ткани. Если парень или его родня не нашли предмет — быть свадьбе.

У студентов есть свои традиции. Самая яркая и популярная — призыв легкой оценки. Вечером 25 января они выглядывают из окна на улицу, машут зачеткой и кричат: “Халява, приди!”. Чтобы все сработало, кто-то должен сказать в ответ: “Уже в пути”. Студенты подыгрывают друг другу в этом забавном ритуале.

С зачеткой связана еще одна традиция. На задней странице книжки учащиеся часто рисуют дом с трубой. По поверью, чем длиннее нарисованный дым — тем проще будет учиться в следующем семестре.

Некоторые сдают сессию зимой. Студенты верят, что если экзамен выпадает на 25 января, накануне нужно хорошенько выпить. Тогда все пройдет гладко. Но нельзя повторять изученное и перечитывать конспекты, иначе все пойдет насмарку.

Приметы на Татьянин день

Если 25 января выпал снег — февраль готовит сильные заморозки, а лето будет дождливым.

Яркий и безоблачный восход солнца сулит ранний приход весны, возвращение птиц и приплод у животных.

Солнечный и морозный день — к богатому урожаю.

Хозяйки часто гадали по караваю. По приметам, если тесто поднималось бугорком в центре, в течение года придет большая удача, а дела “пойдут в гору”. Красивый и ровный хлеб обещало спокойный и стабильный год. Пригоревший каравай тоже считается хорошей приметой — корочку на удачу съедала именинница Татьяна. Украинцам стоит горевать, если хлеб трескался, что предвещает беду.

Что нельзя делать 25 января

В этот праздник не нужно ругаться, сквернословить и затевать споры. Особенно с родственниками. Ведь если семья встретит праздник в ссоре — ее целый год будет преследовать бедность. Татьяна помогает не только студентам, но и всем нищим людям. Поэтому 25 января категорически нельзя отказывать в милостыне или любой другой помощи.

Хозяйкам нельзя рукодельнича78ть и заниматься домашними делами. Убраться и приготовить блюда к праздничному столу нужно заранее.

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