Экс-нардеп Михаил Добкин отличился очередным хамством в отношении проукраински настроеных граждан, передает Politeka.net со ссылкой на Twitter политика
Скандальный политик Михаил Добкин в очередной раз отличился противоречивым высказыванием об украинских праздниках и языке. Пользователя, который попытался аргументировано объяснить Добкину статус украинского языка, он грубо послал на три известных буквы.
Добкин в своем Twitter написал, что в Украине не может идти речь о Соборности из-за нарушения прав русскоязычных граждан.
“Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения?”, - написал Добкин. Он также назвал “День Соборности” искусственным праздником власти.
Самолет с людьми рухнул возле аэропорта: "никто не выжил", детали и кадры с места трагедии
Могилевская забыла о белье и похвасталась пышными "персиками" в экстремальном декольте: "Богиня"
Волочкова выходит замуж, топ самых бесстыжих шпагатов невесты: в грязи, на стекле и без одежды
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
В ответ на очередной выпад Добкин получил порцию критики со стороны других блогеров.
"В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный. Все остальное выдумки и расшатывание лодки", – написал ему один из блогеров.
В ответ Добкин не стал приводить аргументацию, а грубо послал критиков на три буквы. “Иди на *уй”, - грубо высказался политик.
Мнения пользователей относительно твита Добкина разделились. Часть подписчиков поддержали политика, часть резко раскритиковала.
При этом в комментариях развилась не шуточная перепалка. Любителям России в итоге предложили собирать чемоданы.
"Є вихід Чемодан. Вокзал. расєя. Пи*дуй. ", - написал один из пользователей.
Напомним, бывший народный депутат Михаил Добкин вляпался в новый скандал. На этот раз он поспешил высказаться по поводу отставки премьера Алексея Гончарука.
Напомним, Добкин заинтриговал пользователей сети.
Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.
Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.