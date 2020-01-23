Экс-нардеп Михаил Добкин отличился очередным хамством в отношении проукраински настроеных граждан, передает Politeka.net со ссылкой на Twitter политика

Скандальный политик Михаил Добкин в очередной раз отличился противоречивым высказыванием об украинских праздниках и языке. Пользователя, который попытался аргументировано объяснить Добкину статус украинского языка, он грубо послал на три известных буквы.

Добкин в своем Twitter написал, что в Украине не может идти речь о Соборности из-за нарушения прав русскоязычных граждан.

“Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения?”, - написал Добкин. Он также назвал “День Соборности” искусственным праздником власти.

В ответ на очередной выпад Добкин получил порцию критики со стороны других блогеров.

"В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный. Все остальное выдумки и расшатывание лодки", – написал ему один из блогеров.

В ответ Добкин не стал приводить аргументацию, а грубо послал критиков на три буквы. “Иди на *уй”, - грубо высказался политик.

Мнения пользователей относительно твита Добкина разделились. Часть подписчиков поддержали политика, часть резко раскритиковала.

При этом в комментариях развилась не шуточная перепалка. Любителям России в итоге предложили собирать чемоданы.

"Є вихід Чемодан. Вокзал. расєя. Пи*дуй. ", - написал один из пользователей.

Напомним, бывший народный депутат Михаил Добкин вляпался в новый скандал. На этот раз он поспешил высказаться по поводу отставки премьера Алексея Гончарука.

Напомним, Добкин заинтриговал пользователей сети.

Как сообщала Politeka, Добкин оскандалился с заявлением о Евровидении.

Также Politeka писала, что Добкин оскандалился в новом интервью Шарию.